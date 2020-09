Cathy Hummels beichtet dunkle Vergangenheit: „Mobbten ihn systematisch“

Cathy Hummels muss sich immer wieder beweisen. Zahlreiche Kritiker warten nur darauf, dass die Spielerfrau den nächsten Fehler begeht. Dabei ist es doch ganz menschlich, Fehler zu machen und daraus zu lernen.

Nun gesteht sich Cathy Hummels selbst Fehler ein. Der Moderatorin ist durchaus bewusst, dass sie nicht immer alles richtig gemacht hat. Vor allem ihre Vergangenheit birgt dunkle Kapitel.

Cathy Hummels hat bewusst Menschen schikaniert

In ihrer Schulzeit sei Cathy Hummels noch ganz anders drauf gewesen. Der „Bild“-Zeitung beichtet die 32-Jährige, wie dramatisch ihre Jugend gewesen ist. Im Gegensatz zu anderen Promis, die damit an die Öffentlichkeit gehen, dass sie früher gemobbt worden sind, verrät Cathy Hummels, dass sie damals selbst diejenige gewesen ist, die andere Schüler schikaniert hat.

„In der siebten Klasse war ich Teil einer Mädels-Clique und wie das in dem Alter so ist, testeten wir unsere Grenzen aus. Das taten wir bei denen, die in unseren Augen die vermeintlich Schwächeren waren“, erinnert sich die Ehefrau von Mats Hummels an ihre Schulzeit.

Cathy Hummels mobbte ihren Lehrer

Selbst vor Lehrern habe Cathy Hummels keinen Halt gemacht: „Wir lachten über ihn in seiner Gegenwart, wir stichelten gegen ihn, wann immer sich eine Gelegenheit bot, wir mobbten ihn systematisch. Mit vierzehnjährigen Mädels ist nicht zu spaßen, erst recht nicht, wenn sie im Rudel auftreten und sich, wie wir in unserer Clique, stark, unangreifbar und cool fühlten.“

Angeblich habe sie nur mitgemacht, um dazuzugehören und beliebt zu sein. In Wahrheit entspreche es gar nicht ihrer Art, „andere zu beleidigen oder zu schikanieren.“

Cathy Hummels über ihre Depressionen: „Was, wenn ...“

Inzwischen bereut Cathy Hummels ihr Verhalten von damals zutiefst. Mittlerweile leidet sie sogar selbst an Depressionen, wie sie anlässlich ihrer Biografie „Mein Umweg zum Glück“ verrät, die am 24. September erscheint: „Was, wenn Du einfach nicht mehr da wärst? Dann wäre das Ganze endlich vorbei. Du könntest endlich wieder entspannen.“

Mit 21 Jahren habe sich die Influencerin dann in ärztliche Behandlung begeben und eine Therapie gemacht. Heute geht es der Mutter des kleinen Ludwigs zum Glück deutlich besser.

