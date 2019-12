Ein richtig schmerzhaftes Foto von seiner Hand zeigte Mats Hummels nach dem letzten BVB-Spiel in Hoffenheim. Seine Ehefrau Cathy Hummels wird ihm wohl über Weihnachten zur Hand gehen müssen. Die beiden sind seit über zwölf Jahren ein Traumpaar.

Cathy Hummels: Offiziell – sie und BVB-Star Mats Hummels sind ...

Dabei gab es schon öfter einen bösen Verdacht. Doch jetzt schaffen Cathy Hummels und ihr Ehemann, BVB-Star Mats Hummels, endgültig Klarheit.

Es ist Mats Hummels' 31. Geburtstag. Anlass genug, um eines der in letzter Zeit eher seltenen Bilder auf Instagram zu veröffentlichen. Darauf zu sehen: Cathy Hummels mit ihrem Mann, eng umschlungen am Geburtstagstisch und dabei lächelnd. Mit diesem Schnappschuss macht es die 31-Jährige nun offiziell.

Dabei wurde dem Paar schon öfter hinterhergesagt, getrennt zu sein. Ein letztes gemeinsames Foto der beiden postete Cathy Hummels schließlich zuletzt am 27. Oktober auf ihrer Social-Media-Seite.

Cathy Hummels ist seit 2015 mit Fußballer Mats Hummels verheiratet. Foto: imago images / Spöttel Picture

Und der öffentliche Like von Mats unter einem Bild von Sängerin Lena Meyer-Landrut heizte Spekulationen um ein potenzielles Liebes-Aus nur noch weiter an. Doch jetzt endlich die Entwarnung!

---------------------

Das ist Cathy Hummels:

geboren am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

2007 lernte sie in München Mats Hummels kennen

2015 heirateten die beiden

2018 kam Söhnchen Ludwig zur Welt

sie arbeitet als Moderatorin, Model und Influencerin

---------------------

Überraschender Spitzname für Mats Hummels

Cathy und Mats feiern seinen Geburtstag. Foto: Instagram/ Cathy Hummels

In ihrer Insta-Story nennt Cathy Hummels ihren Fußballer-Ehemann überraschenderweise sogar „Bärli.“ Cathy: Schaut mal, wie schön wir dekoriert haben für Bärlis Geburtstag.“ In der Tat lässt die Geburtstagsparty des BVB-Spielers nichts zu wünschen übrig. Konfetti, Blumen und sogar eine Fußballtorte für Mats!

Der Freitagabend lief nicht rund für Mats Hummels, der BVB-Kicker musste vom Spiel in Hoffenheim ins Krankenhaus gebracht werden. Ohne ihn gab es die bittere Niederlage gegen die Kraichgauer.

---------------------

---------------------

Auch schon schon bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ telefonierten die beiden öffentlich per Facetime miteinander. Den Grund dafür erfährst du hier >>>

Cathy Hummels auf dem Weg nach München wegen Weihnachten

Fünf Tage vor Weihnachten postet die Spielerfrau nun ein Bild aus dem Stadion mit BVB-Mütze. Doch dann ging es auch schon zurück nach München. „Da müssen für Weihnachten noch einige Sachen hergerichtet werden“, schreibt Cathy Hummels dazu.

Am Samstag wird sie übrigens bei „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD zu sehen sein. Das verriet Cathy Hummels jetzt in ihrer Insta-Story mit einem kleinen Video. Nach den Weihnachtsfeiertagen genießt Hummels jetzt die Sonne von Dubai. „Mama is back - bisschen windig, aber Hauptsache die Sonne scheint - Vitamin-D-Speicher müssen gefüllt werden, aber so was von", schreibt die 31-Jährige zu ihrem sonnigen Urlaubs-Gruß.

------------

Das ist Mats Hummels:

Mats Hummels wurde am 16. Dezember 1988 in Bergisch Gladbach geboren

Ab 2008 spielte er mehr als acht Jahre lang beim BVB

2016 kehrte er zum FC Bayern München zurück

In diesem Jahr wechselte er wieder nach Dortmund

2014 spielte er für die Deutsche Nationalmannschaft und wurde Weltmeister

Mit Cathy Hummels hat er einen Sohn

------------

Mats Hummels Foto: imago images / Sven Simon

Ann-Kathrin Götze und Mario machen es ebenfalls offiziell

Noch eine weitere Spielerfrau hat es jetzt öffentlich gemacht. Ann-Kathrin Götze hat sich tatsächlich in einem Youtube-Video von ihrem Mann, BVB-Spieler Mario Götze, schminken lassen. Das witzige Video dazu kannst du hier sehen >>>

Einiges zu feiern gab es bei BVB-Kollege Marco Reus. Der hat am Wochenende seine langjährige Freundin Scarlett Gartman geheiratet. >>> hier alles zur Hochzeit der beiden