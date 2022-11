Cathy Hummels offen wie noch nie über Ehe-Aus mit Mats: Diesen Wunsch konnte sie ihm nicht erfüllen

Am Mittwochabend (16. November) soll endlich für Klarheit gesorgt werden. Zumindest klingt die Beschreibung zu Cathy Hummels eigenem Doku-Format „Alles auf Anfang“ ganz danach. Eiens der wohl brisantesten Themen im Leben der Moderatorin ist die Ehe mit Fußballprofi Mats Hummels.

Die beiden verbinden nicht nur viele gemeinsame Jahre miteinander, sondern vor allem ihr Sohn Ludwig. Der Schritt zur endgültigen Trennung dürfte beiden dementsprechend schwer gefallen sein. Jetzt macht Cathy Hummels deutlich: Es kriselte bereits seit längerem. Um ihrer Gesundheit willen traf die Moderatorin dann eine schwere Entscheidung und ignorierte damit einen großen Wunsch von Mats Hummels.

Cathy Hummels trifft harte Entscheidung in Ehe mit Mats

In ihrer Vergangenheit kämpfte Cathy Hummels immer wieder mit Depressionen. Mittlerweile kann sie offen über die Krankheit sprechen und will jetzt durch Aufklärung anderen Betroffenen helfen. Eine ihrer größten Stützen in ihrem eigenen Leben war wohl immer ihre Familie.

Als Cathy mit Mats dann nach dessen Wechsel zum FC Bayern München nach der Zeit in Dortmund endlich wieder bei ihrer Familie war, war die Freude groß. Doch die Begeisterung hielt nur für kurze Zeit. Genau so lange, bis der Fußballer 2019 zu seinem alten Verein zurückkehrte. Für Cathy stand fest, noch einmal alle Zelte abbrechen und ihre Familie zurücklassen, kann sie nicht und so traf sie die bittere Entscheidung von nun an eine Fernbeziehung zu führen.

Cathy Hummels bleibt wegen Depressionen in München

„Ich konnte das nicht, ich bin hier glücklich. […] Ich brauche meine Familie“, doch das war nicht der einzige Grund. Denn mit ihrer Zeit in Dortmund verbindet die Influencerin auch zwei schwere Depressionen. „Du musst dich an erste Stelle stellen. Wenn du nicht mehr da bist, ist auch niemandem geholfen.“

Mehr Themen:

Während für Cathy klar ist, dass sie sich nur in München erholen kann, will Mats seine Familie unbedingt bei sich haben. „Er hat gesagt, er kann so nicht mehr weitermachen. Und ich wusste aber, dass das, was er sich wünscht, ich ihm nicht geben kann. Ich konnte ihm das nicht erfüllen.“

Es folgt das geheime Liebes-Aus, das trotz neuer Partnerinnen für Mats und verletzter Gefühle bei Cathy ihre Rolle als Elternpaar nicht beeinflussen soll. Mittlerweile leben die beiden offiziell getrennt – ihr Sohn steht für die Eltern aber auch weiterhin an oberster Stelle.

RTL2 zeigt „Alles auf Anfang“ am 16. November um 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.