Cathy Hummels: DIESE Aktion auf der Autobahn ist richtig gefährlich – und verboten dazu

Oh oh, Cathy Hummels ist mal wieder in ein übles Fettnäpfchen getreten. Ein Beitrag aus ihrer Instagram-Story sorgte am Wochenende für mächtig Ärger.

Es sei nur ein kurzer Moment gewesen, doch lang genug für Cathy Hummels' Follower, um der Influencerin einen Denkzettel zu verpassen. Diesen Fehler wird die Ehefrau von Mats Hummels hoffentlich so schnell nicht wieder machen.

Cathy Hummels: Gefährliche Aktion auf der Autobahn

Cathy Hummels zeigt ihren Fans nur zu gerne den Alltag einer Moderatorin und Spielerfrau. Bei Instagram meldet sich die 32-Jährige täglich zu Wort. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie gerade zu Hause oder unterwegs ist.

So auch am Samstag, als das Model auf dem Weg zu einem Termin ist. Bei einem vollen Terminkalender bleibt nicht immer Zeit für ein ausgedehntes Essen, also nimmt Cathy Hummels ihr Gericht einfach im Auto zu sich.

Mitten auf der Autobahn schnallt sich Cathy Hummels einfach von ihrem Sitz ab. Foto: cathyhummels/Instagram

Doch ausgerechnet in der Instagram-Story der Spielerfrau ist zu sehen, dass Cathy Hummels gar nicht angeschnallt ist. Dabei rast das Auto, in dem sie sitzt, gerade über die Autobahn.

-------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

2007 lernte Cathy ihren heutigen Ehemann Mats Hummels kennen

Gemeinsam mit dem Fußball-Star zog sie 2008 nach Dortmund, wo sie Wirtschaftswissenschaften studierte

Am 15. Juni 2015 heirateten die beide im Bayerischen Hof München

Ihr Sohn Ludwig kam am 11. Januar 2018 zur Welt

Seit Juli 2020 ist Cathy Hummels als TV-Moderatorin bei RTLZWEI tätig

-------------

Cathy Hummels rechtfertigt sich: DAS ist ihre Entschuldigung

Ziemlich unverantwortlich, finden einige ihrer Follower. Offenbar hat Cathy Hummels daraufhin zahlreiche wütende oder besorgte Nachrichten erhalten, denn nur kurze Zeit später versucht sich das Model zu rechtfertigen.

„Don't worry, ich musste mich nur kurz abschnallen, damit ich das Essen holen konnte“, erklärt sie im nächsten Post.

Kurz danach versucht sich die Influencerin bei Instagram zu rechtfertigen. Foto: cathyhummels/Instagram

-------------

-------------

Gurtpflicht gilt auch für Spielerfrau Cathy Hummels

Abgesehen davon, dass Cathy Hummels als Influencerin eine gewisse Vorbildfunktion besitzt, scheint es ihr egal zu sein, dass ihr Verhalten sogar gegen die Straßenverkehrsordnung verstößt.

Lediglich bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit, Rückwärtsfahrten oder Fahrten auf Parkplätzen sei die Gurtpflicht demnach nicht gültig, wie es in der Straßenverkehrsordnung heißt. In Cathys Fall war dies jedoch genau das Gegenteil. Im Normalfall würde dieser Verstoß die Influencerin 30 Euro Bußgeld kosten.

