Cathy Hummels modelt für Magazin der Deutschen Bahn: Kunden rasten aus – „Als ob diese Frau jemals...“

Cathy Hummels wirbt mit einem Foto bei Instagram für die Deutsche Bahn. Doch so manch ein Kunde ist irritiert. (Archivbild)

Dass Cathy Hummels polarisiert, ist wohl kein Geheimnis mehr. Egal, welches Bild die Influencerin teilt – es gibt nicht nur positive Kommentare, sondern auch einiges an Kritik.

So auch bei einem ihrer neusten Posts auf Instagram, den Cathy Hummels mit ihren Fans geteilt hat. Denn da modelt sie in einem Outfit, das sie für ein Shooting für das Deutsche Bahn Magazin getragen hat. Und so manch ein Kunde kommt vor allem eine Sache dabei ziemlich komisch vor.

Cathy Hummels wirbt für Deutsche Bahn – und erntet Kritik

Cathy Hummels. Foto: imago images / Future Image

In einem pastellfarbenen Kleid steht Cathy Hummels vor einem Zaun. Ein goldener Gürtel ziert ihre Taille. Dazu kommentiert die Frau von Mats Hummels: „It's glam o´clock“. Gleichzeitig fragt sie ihre Fans, wie ihnen denn der Look gefällt. Den sie, wie sie selbst verrät, wohl für ein Shooting mit der Deutschen Bahn getragen hat. Beziehungsweise für das Magazin der Deutschen Bahn.

Das ist Cathy Hummels:

geboren wurde sie am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer

Cathy Hummels ist Model, Influencerin und Autorin

2007 lernte sie den Fußballer Mats Hummels kennen, als er beim FC Bayern spielte

am 15. Juni 2015 heirateten Cathy und BVB-Star Mats Hummels in München

das Paar hat einen Sohn namens Ludwig (* 2018)

Cathy Hummels lebt mit ihrem Sohn in München, ihr Mann Mats in Dortmund

Auf RTL2 moderiert Cathy Hummels „Kampf der Realitystars“

Viele Fans feiern natürlich das Outfit der 32-Jährigen. „Tolles Kleid“, „du siehst wie immer toll aus liebe Cathy“, „schönes Kleid“...die Liste der Komplimente ist lang. Doch das Bild ruft auch viele Kritiker auf den Plan. Vor allem, wenn es um die Deutsche Bahn geht. Denn zu diesem Punkt entfacht regelrecht eine hitzige Diskussion.

Cathy Hummels in der Kritik: „Als ob diese Frau jemals...“

„Schönes Kleid, aber ein bisschen overdressed für Werbung mit der Deutschen Bahn“, merkt da jemand an. An anderer Fan setzt noch eine Schippe drauf: „Als ob diese Frau jemals mit der Bahn fährt...“. Ein anderer Fan schließt sich da gleich an: „Weil man dich mit der Deutschen Bahn verbindet. Hauptsache es wird Werbung gemacht, egal was!“

Und wieder ein anderer Fan merkt an, dass die Deutsche Bahn sich doch erst einmal um andere Dinge kümmern sollte: „Genau, ...DAS brauchen die Kunden der DB gaaaaaanz dringend! Pünktliche Verbindungen ohne Totalausfälle, funktionierende Klimaanlagen und ähnliche Serviceleistungen sind nicht so wichtig“.

-----------

Autsch. Doch während ihre Fans vor allem unter dem letzten Kommentar diskutieren, hält Cathy Hummels sich aus diesen Diskussionen raus. Sie konzentriert sich scheinbar eher auf ihr Familienglück. Denn das hat sie ganz offen in einem neuen, seltenen Schnappschuss mit ihren Fans geteilt. (abr)