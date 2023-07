Cathy Hummels kann es nicht mehr hören – „Keine Krankheit“

Cathy Hummels musste in ihrer Laufbahn schon einiges an Kritik einstecken. Die Ex-Frau von BVB-Spieler Mats Hummels kommt vor allem mit ihren Instagram-Beiträgen nicht immer gut an.

So wurde sie zum Beispiel nach ihrem mehrtägigen Promi-Retreat in Griechenland scharf angegangen. Und das, obwohl sich hier eigentlich alles um das Thema Depressionen und mentale Gesundheit drehen sollte. Dass Cathy Hummels dabei in den Augen einiger Fans eher den Anschein erweckte, es handle sich vor allem um ein großes Marketing-Event, sorgte für wenig Begeisterung.

Mit ihrem Instagram-Beitrag von Samstag, 8. Juli, meldete sie sich jetzt mit einer wichtigen Botschaft bei ihren Fans, bei der die Influencerin keine Kritik mehr zulässt.

Cathy Hummels spricht über Leihmutter-Glück

Erst kürzlich schwelgte Cathy Hummels im Babyglück – für ihren Bruder Sebastian. Der wurde zum ersten Mal Vater und machte Cathy damit zur stolzen Tante. Das Besondere: Das Kind wurde von einer Leihmutter ausgetragen, denn Sebastian ist schwul.

Was das für einen dringenden Kinderwunsch bedeutet, hat Cathy Hummels jetzt in einem emotionalen Beitrag zusammengefasst. „Er hat ein Kind über eine Leihmutter bekommen. Er ist der beste, liebste, intelligenteste, fürsorglichste Bruder auf der Welt für mich. […] Als homosexuelles Paar hat man nur die Option einer Leihmutterschaft um ein leibliches Kind zu bekommen. Der Sohn meines Bruders wird ein wunderschönes Leben haben, denn er hat die tollsten Väter und die coolsten Tanten.“

Ihr Bruder ist schwul – Cathy Hummels wird deutlich

Dass es Menschen aus der LGBTQI+-Community immer noch schwer haben, kann Cathy Hummels nicht mehr hören. Deshalb macht sie jetzt nochmal deutlich: „Schwul sein ist kein Trend, keine Krankheit oder was auch immer ein paar fragwürdigen Menschen da draußen einfällt.“

Und weiter: „Uns als Familie ist es ein Anliegen, auch über Tabuthemen in unserer Gesellschaft zu sprechen. Meine Depressionen haben mich sehr geprägt, genauso wie es meinen Bruder geprägt hat, seine Homosexualität aus Angst vor Reaktionen zu verstecken. Das darf nicht sein.“

Ihre Reichweite will Cathy Hummels jetzt nutzen, um über solche Themen offen zu sprechen und Betroffenen eine Stimme zu geben, oder sie dazu zu animieren, mehr zu sich zu stehen.