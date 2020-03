Cathy Hummels macht in Corona-Krise DAS – Fans flippen aus: "Echt fragwürdig"

View this post on Instagram

Keine Ahnung. Kein Problem. Unser Corona Update klärt Euch auf. Dr. Peppa Pig und ich haben uns kompetente Hilfe in die Praxis geholt. Dr. med und Sportwissenschaftler @dr.julian.maurer erklärt uns in diesem spannenden Video alles rund um's Thema Corona. Ihr habt weitere Fragen, dann ab in die Kommentare. #stayathome #wirbleibenzuhause #stayhealthy #staypositive #corona