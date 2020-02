Cathy Hummels mit traurigen Worten: BVB-Fans rutscht Herz in die Hose

Fast erschrocken schaut Cathy Hummels in die Kamera ihres Smartphones. Es ist ein älteres Bild, das die Frau von BVB-Verteidiger Mats Hummels auf ihrem Instagram-Account gepostet hat.

Genauer gesagt ein Jahr ist das Bild alt. Aufgenommen wurde es in New York. Der Lieblingsstadt von Cathy Hummels, wie sie selber sagt. Der Stadt, die die Münchnerin wohl ganz arg vermisst.

Cathy Hummels: Sehnsucht nach...

So schreibt Cathy neben das Bild: „Vor einem Jahr war ich in New York - take me back. Meine Lieblingsstadt!!! Hab Sehnsucht nach dieser kreativen Stadt mit so viel Farbe.“

Na gut: Viel Farbe hat ihre neue Heimat Dortmund ja auch. Schwartz und gelb eben. Doch anscheinend scheint ihr New York dann doch noch ein Stück mehr zu liegen, als die Reviermetropole.

Ging Mats Hummels wegen Cathy nach München?

Worte, bei dem so einigen BVB-Fans das Herz in die Hose rutschen dürfte, hält sich doch hartnäckig das Gerücht, dass Mats Hummels 2016 zurück zum FC Bayern München wechselte, weil es seiner Frau in Dortmund nicht mehr so gefallen haben soll.

Dieses Mal müssen sich die BVB-Anhänger wohl weniger Sorgen machen. Hat New York zwar auch einen Fußballclub zu bieten, auf solch hohem Niveau wie der BVB spielt der jedoch nicht.