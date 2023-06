Cathy Hummels erschien letzte Woche zum ersten Mal auf dem Cover des Magazins “Playboy” und sorgte damit für ordentlich Wirbel. Während einige ihren Mut und ihr Selbstbewusstsein bewundern, stellen viele das Blankziehen infrage. Jetzt äußert sich sogar ein Hollywood-Star zu den Nacktfotos der Moderatorin.

Was haben wir nicht alle gestaunt, als Cathy Hummels tatsächlich auf dem Cover des „Playboys“ erschienen ist. Gemeinsam mit ihrer Schwester Vanessa Fischer zog sie für das Erotik-Magazin blank. Die Bilder ziehen dabei auch auf Instagram und Co. weite Kreise und erreichen sogar einen erfolgreichen Schauspieler. Was der wohl zu sagen hat?

Cathy Hummels möchte ein Zeichen setzen

Im Interview mit dem „Playboy“-Magazin macht Cathy Hummels klar, dass diese Aktion eine deutliche Message hat. Sie möchte nämlich zeigen, dass kein Körper perfekt sein kann. Sie sagt auch, es sei ihr wichtig, ihren Körper in einem realistischen Licht zu präsentieren und nicht die idealisierten Körper der meisten Frauen, die heutzutage auf den Titelseiten verschiedener Magazine zu sehen sind.

Doch sie plaudert auch wieder über andere pikante Themen. Zum Beispiel verrät die Ex von Mats Hummels, wie es in der Männer-Welt denn so für sie läuft. Schließlich hat sie sich da schon jemanden ausgeguckt, wie sie verrät: „Liam Hemsworth. Und wie heißt noch mal sein Bruder? Chris! Ich würde beide nehmen.“ Ob das auf Gegenseitigkeit beruht?

Chris Hemsworth hat keinen blassen Schimmer

Die „Bild“ konfrontiert den „Thor“-Schauspieler mit den Bildern und Aussagen von Cathy Hummels. Seine Reaktion ist eindeutig. „Wer ist sie denn?“, fragt er lachend. Er hat nun mal keinen blassen Schimmer, wem er da auf den nackten Körper schaut.

Nachdem er aufgeklärt wird, heißt es bloß: „Mit Fußball kenne ich mich leider nicht so aus. Aber sie sieht sehr freundlich aus.“ Geschmeichelt ist er schon, doch seine Reaktion fällt trotzdem verhalten aus. Schließlich ist der Schauspieler seit Jahren verheiratet und hat schon eigene Kinder. Schade, Cathy, aber der Chris wird es wahrscheinlich eher nicht.