Cathy Hummels teilt sexy Bikini-Bild – es ist nicht mehr zu übersehen

Influencerin Cathy Hummels hat den Jahreswechsel nicht im kalten Deutschland verbracht, wo Regen und Wind dieser Tage das Wetter dominierten, sondern sich in sonnige Gefilde abgeseilt. Seit Tagen beschert die Ex von BVB-Star Mats Hummels ihren Followern Schnappschüsse aus dem Urlaub – mal relaxt am Pool, mal mit Chanel-Täschchen beim Shoppen in einer Mall. Oder – so wie jetzt an Neujahr – im sexy Bikini am Strand.

Und auf den neuesten Bikini-Bildern von Cathy Hummels kann man es eindeutig erkennen!

Cathy Hummels: Foto zeigt Ausmaß

Es war eine harte Zeit für die 35-Jährige, die vor rund eineinhalb Jahren eine Scheidung durchmachen musste. Lange hielten Cathy und Mats das Ehe-Aus geheim, gemunkelt wurde aber schon lange vorher, dass das einstige Glamour-Paar in einer ernsthaften Liebeskrise stecken könnte.

Jetzt will Cathy Hummels mit neuer Energie durchstarten, schrieb noch vor dem Jahreswechsel bei Instagram: „Mein Vorsatz 2024: Achtsam sein. Body & Mind Balance bewahren. Mein Leben leben und genießen. Euch noch öfter die wirkliche „Cathy“ zeigen. Macht nämlich mehr Spaß und Freude, als etwas vorzugeben, was man nicht ist.“ Dazu veröffentlichte sie zwei Bilder mit demselben Outfit, die aber eineinhalb Jahre auseinander liegen.

„Foto 1 zeigt mich jetzt, Foto 2 vor 1,5 Jahren, als mir meine Scheidung körperlich sehr zugesetzt hat, denn durch den ganzen Stress und Herzschmerz war fast nichts mehr von mir übrig! Gleiches Outfit, aber mit einem komplett anderen Lebensgefühl.“ In der Tat liegen zwischen beiden Bildern Welten – auf dem ersten Bild lächelt sie rank und schlank in die Kamera, auf dem zweiten wirkt sie abgeschlagen und ausgemergelt.

Cathy Hummels: Auf Bikini-Bild ist es eindeutig

Einen Tag später folgen schließlich sexy Bikini-Fotos vom Strand. Und auf denen ist ebenso wenig zu erkennen, dass Cathy Hummels es in den vergangenen Monaten nicht immer einfach hatte. Im Gegenteil: Die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin wirkt gesünder denn je, happy und energiegeladen. Auf den Bildern ist es nicht eindeutig mehr zu übersehen – finden auch einige ihrer Fans.

So kommentiert ein Follower dazu: „Du siehst glücklich aus.“ Ein anderer: „Hübsche Lady. Hübsches Foto. Hübscher Bikini.“ Und wieder andere Fans schreiben: „Du siehst super aus! Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir für 2024“ und „Der Wahnsinn“.