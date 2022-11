Cathy Hummels geht drastischen Schritt nach Trennung: „Zu viele negative Erinnerungen“

Das Liebes-Aus von Mats und Cathy Hummels war ein Schock für viele. Immerhin sind der Fußballer und das Model 15 Jahre lang ein Paar gewesen, sieben Jahre davon verheiratet. Im Januar 2018 ist ihre Liebe von der Geburt ihres Sohnes Ludwig gekrönt worden, doch für eine gesunde Beziehung braucht es mehr als das.

Nun steht Cathy Hummels vor den Scherben ihrer langjährigen Beziehung und muss sich endgültig von ihrer Vergangenheit mit Mats Hummels verabschieden. Doch wie soll das funktionieren, wenn man noch verliebt ist?

Cathy Hummels offenbart: Mats Hummels hat die Ehe beendet

Wie sie in ihrer RTL2-Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ offenbart, soll es Mats Hummels gewesen sein, der die Trennung initiiert hat: „Er hat gesagt, er kann so nicht mehr weitermachen.“ Denn: Der Profi-Fußballer, der 2019 vom FC Bayern München zurück nach Dortmund gewechselt ist, will keine Fernbeziehung mit seiner Frau führen.

Cathy jedoch kann auf keinen Fall zurück ins Ruhrgebiet, da sie dort zuletzt zwei schwere Depressionen durchlebt hat. „Entweder ich entscheide mich für einen Menschen und ich gehe drauf – oder die Beziehung. Ich musste mich für mich entscheiden“, erklärt Cathy im RTL-Interview. Das bedeutet jedoch auch, dass die 34-Jährige nun einen kompletten Neustart wagen muss.

Cathy Hummels muss aus Münchner Villa ausziehen

Obwohl Cathy in ihrer Heimatstadt München bleiben will, steht ihr nach der Trennung ein Umzug bevor. Die Villa, in der die Moderatorin aktuell mit ihrem Sohn Ludwig wohnt, gehört nämlich sowohl Cathy als auch Mats. Nun soll sie verkauft werden.

„In dem Haus sind zu viele negative Erinnerungen für mich. Gerade bin ich auch tatsächlich auf der Suche nach etwas Neuem“, verrät Cathy Hummels vor der RTL2-Kamera. Der Tapetenwechsel soll ihr auch dabei helfen, endlich über die Trennung hinwegzukommen.

Das sei ihr zuletzt nicht gerade leicht gefallen, wie sie gegenüber RTL zugibt: „Es war oft sehr schwer, den Menschen, den du geliebt hast und irgendwie auch noch liebst, mit anderen Frauen zu sehen.“ Während Cathy noch der Beziehung hinterhertrauert, amüsiert sich Mats längst mit anderen Damen an seiner Seite.