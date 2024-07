TV-Star Carolin Beil macht erschütterndes Geständnis – „Das ist schwer“

Sie ist ein wahrer Fernsehstar, spielte in etlichen TV-Formaten mit und stand in erfolgreichen Theaterstücken auf der Bühne. Selbst als Autorin macht sie eine gute Figur. Carolin Beil ist ein wahres Multitalent und begeistert Zuschauer mit ihrer sympathischen Art.

Lediglich liebestechnisch läuft es für Carolin Beil nicht glatt. Im August 2023 erschütterte die Trennung von ihrem Partner Philipp Sattler die Welt der Reichen und Schönen. In einem Interview spricht die Schauspielerin nun erstmals über ihr bewegendes Ehe-Aus.

Carolin Beil sieht der Realität ins Gesicht

Carolin Beil und ihr Ehemann Philipp Sattler galten als wahres Traumpaar. Lediglich der Altersunterschied von 16 Jahren ließ Kritiker direkt zu Beginn der Beziehung aufhorchen. Die gemeinsame Tochter Ava machte ihr Liebesglück im Jahr 2017 perfekt. Doch die Fernbeziehung, die Beil mit ihrem Liebsten führte, funktionierte scheinbar auf Dauer nicht. Der Fernsehstar wohnte gemeinsam mit seinen Kindern in Berlin, Sattler führte eine Zahnartpraxis in NRW.

Im Interview mit der Zeitschrift „Gala“ bestätigt Carolin Beil, dass die räumliche Distanz einer der Gründe für die Trennung darstellt. Die Schauspielerin habe sich zeitweise sogar wie eine alleinerziehende Mutter gefühlt, ihr Partner musste immerzu pendeln. Beil gesteht: „Und dann ist es irgendwann so, dass sich so eine Beziehung aufgrund dieser Tatsache echt abnutzt.“

Über die Zeit vor der Trennung berichtet Carolin Beil: „Die Zeit davor, das waren Jahre, die waren schwer. Diese Zeit, wo man sich anbrüllt, wo man rausläuft und sich denkt ,Oh Gott‘ und man versucht, es zu kitten und merkt, dass es wahrscheinlich nicht mehr klappt. Das ist schwer.“ Das Liebes-Aus selbst bezeichnet die Schauspielerin schlussendlich sogar als „Befreiungsschlag“.

Ihre Tochter Ava hat Carolin Beil bekommen, als sie bereits fünfzig Jahre alt war. Über diese Entscheidung sagt der Fernsehstar heute: „Wenn ich damals gewusst hätte, dass wir uns sechs Jahre später trennen, hätte ich mir das so nochmal überlegt. Aber ich habe eine so bezaubernde, tolle Tochter, die ist so süß, und das möchte ich nicht missen.“

Den Glauben an die große Liebe hat Carolin Beil trotz ihrer gescheiterten Beziehung nicht aufgegeben.