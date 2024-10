Caro und Andreas Robens machen sich große Sorgen – „Brauchen Hilfe“

Die beliebten „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens sind zum einen für ihr „Iron Gym“ auf Mallorca bekannt, aber zum anderen auch für ihr Herz für Tiere. Das Paar selbst hat zwei Hunde aus dem Tierheim und noch zwei weitere Katzen zuhause.

Und auch darüber hinaus engagieren sich Caro und Andreas Robens für in Not geratene Tiere, haben beispielsweise engen Kontakt zur Tierrettung Mallorca. Das Tierheim wird von Deutschen geführt und dort sitzt auch ein Sorgenkind von Caro Robens. Und aktuell spitzt sich die Situation vor Ort dramatisch zu.

Caro und Andreas Robens wollen helfen

„Wir müssen heute leider einen kleinen Hilferuf senden. Um ehrlich zu sein ist es eher ein großer Hilfeschrei“, heißt es am Sonntag (20. Oktober) auf dem Instagram-Kanal der Mallorca Tierrettung. Das Tierheim wird ehrenamtlich geführt und erhält keine Unterstützung vom Staat, weshalb die Mitarbeiter und vor allem die Hunde auf Spenden angewiesen sind.

„Die Kosten überrennen uns momentan: Wir sind bis unters Dach voll, aber eine hilflose Seele nicht anzunehmen kommt für uns nicht in Frage“, heißt es in dem Beitrag weiter. Unter den rund 30 Tieren sind mehrere „Patienten“, die aufwendige und vor allem kostspielige Behandlungen brauchen. Als Caro Robens den Beitrag sieht, repostet sie diesen sofort in ihrer Story mit dem Aufruf „Hilfe“.

Große Sorgen um Big Boy

Die Mallorca-Auswanderin sorgt sich um jeden Vierbeiner, doch wie sie gegenüber unserer Redaktion verrät, liegt ihr das Wohl eines Hundes besonders am Herzen. „Sie sind aktuell einfach bis oben hin voll und haben viele Pflegefälle. Leihsmaniose ist einfach sehr teuer in der Behandlung. Mein Big Boy hat das ja leider auch und wenn es Richtung Chemo geht, dann kostet das richtig viel Geld.“

Leishmaniose ist eine Infektionskrankheit, die durch den Stich von Sandmücken auf deinen Hund übertragen wird. Die Krankheit ist leider unheilbar und kann unbehandelt sogar innerhalb weniger Jahre zum Tod führen. Die Symptome sind ganz unterschiedlich, von Hautreizungen wie Augenentzündungen und Ekzemen, können auch die inneren Organe betroffen sein. Oft treten die Symptome in Schüben auf – so auch bei XXL American Bully Big Boy. Und im Moment hat er offenbar wieder einen heftigeren Schub.

SO kannst du spenden

Um seine dringend notwendige Behandlung sowie die der anderen Vierbeiner finanzieren zu können, bittet Caro Robens für das Tierheim um Spenden. „Es müssen keine großen Geldbeträge sein, jeder Euro hilft. Das Tierheim und die Mitarbeiter brauchen jetzt einfach Hilfe. Das sind einfach tolle Menschen, die sich um die Tiere kümmern. Sie gucken immer, dass es den Hunden so gut wie möglich geht – soweit es eben im Tierheim machbar ist“, betont die 45-Jährige. Die Robens selbst hätten ebenfalls schon ihren Beitrag geleistet.

Geldspenden nimmt die Tierrettung Mallorca via Paypal und Überweisung an.

Mallorca Tierrettung e.V.

IBAN:DE47664927000000876500

BIC:GENODE61KZT Volksbank Kinzigtal

Paypal: info@mallorca-tierrettung.info