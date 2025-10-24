Caro und Andreas Robens verkünden die Nachricht – „Haben lange überlegt“

Caroline und Andreas Robens sind bekannt, wie der sprichwörtliche bunte Hund. Mittlerweile hat das Auswanderer-Paar auch fernab der Serie „Goodbye Deutschland“ etliche Fans, die im TV und in den sozialen Medien verfolgen, wie die beiden ihren Alltag auf Mallorca gestalten. Egal ob beim Training in ihrem Gym, beim Putzen im Haus oder beim Besuch auf dem Oktoberfest – die Robens lassen ihre Follower an allem teilhaben und das auf authentische Weise.

Nun kommen die beiden mit großen Neuigkeiten um die Ecke. Denn die „Goodbye Deutschland“-Stars haben ein neues Familienmitglied. Hündin Wilma ist im Hause Robens eingezogen. Wie der Cane-Coros-Welpe seinen Weg zu Caro und Andi gefunden hat und wie die ersten Tage mit dem Hundekind gelaufen sind, verraten die beiden im Interview mit unserer Reporterin.

„Goodbye Deutschland“-Stars verkünden Familienzuwachs

Wer die Robens kennt, der weiß: Ihr Herz schlägt nicht nur für Fitness, sondern vor allem auch für Tiere. Seit Jahren setzen sich die beiden für den Tierschutz ein. Arbeiten auch eng mit Tierheimen zusammen und sind sofort zur Stelle, wenn einem Lebewesen Leid angetan wird. So haben sie im vergangenen Jahr den kleinen Yorkshire Terrier Jovi gerettet, der sein Dasein auf einem Balkon fristen musste (>>HIER<< mehr dazu).

Anfang des Jahres 2025 schenkten sie dann Hund Nummer vier ein liebevolles Zuhause. Die XXL-Bulli/Pitbull-Dame Hera durfte im Hause Robens einziehen und eroberte vor allem Caros Herz im Sturm (wir berichteten). Kurz danach kam bei Caro und Andreas der Wunsch auf, einen weiteren Hund zu sich zu holen. Und eben dieser erfüllte sich am Montagmorgen (20. Oktober). „Wir haben schon lange überlegt, dass Hera eine große Freundin braucht, weil irgendwann wird Hera leider unseren Jovi, unseren Yorki, kaputt spielen. Also musste eine große Freundin her. Vor allem Andreas hat damit geliebäugelt, noch einen großen Hund anzuschaffen“, erzählt der „Goodbye Deutschland“-Star im Interview.

„Liebe auf den ersten Blick“

Auf Wilma seien Caroline und Andreas Robens über ihren Nachbar auf Mallorca aufmerksam geworden. „Unser Nachbar, der hat wiederum einen Schwager in Rumänien, der unheimlich viel mit Tieren zu tun hat“, erzählt Caro und ihr Ehemann ergänzt: „Der ist beim Tierschutz und macht alles möglich da.“ Caro fährt fort: „Und der hatte halt zwei Welpen, die dringend noch ein Zuhause suchten. Fotos geschickt und das war dann Liebe auf den ersten Blick.“ Die Organisation „Dogs on Road“, die auf Tiertransporte spezialisiert ist, brauchte den Cane-Corso-Welpen dann nach Barcelona. „Dann war sie noch einen halben Tag in einer Großstadt, was sie nicht kannte. Dann noch einmal die ganze Nacht auf einer Fähre“, schildert Caro die anstrengende Reise. Seit Montagmorgen ist sie nun ganz offiziell in den Händen der Robens – und hat sich auch schon gut eingelebt.

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Caroline und Andreas Robens haben Familienzuwachs: Hündin Wilma ist eingezogen. Foto: Vanessa Schubert / DerWesten

„Hera liebt sie. Da ist sie die ganze Zeit – tobt mit ihr vom ersten Tag an rum“, schwärmt Caro. Gegenüber Menschen sei Wilma noch sehr scheu, aber Andreas konnte ihre Zuneigung schon durch das ein oder andere Leckerli gewinnen. „Wilma ist sehr, sehr vorsichtig zu allen, aber auch sehr, sehr lieb. Auch wie die Cane Corso so beschrieben sind. Sehr zurückhalten, sie guckt erstmal, was sind das für Leute und so“, beschreibt Andreas das neue Familienmitglied „Andere Hunde interessieren sie sonst so gar nicht“, ergänzt Caro.

Auch wenn es wohl kein Hundebesitzer, der mehrere Hunde hat, zugeben würde, zu einem hat man meist eine ganz besondere Bindung. So ist das auch bei den „Goodbye Deutschland“- Stars. „Das Gute ist, es heißt ja immer: Hera ist meine Hündin und ich habe es immer ausgebadet, wenn Hera irgendwas angestellt hat. Wilma ist jetzt Andreas Baby – durch und durch“, erzählt Caro mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht und fährt fort: „Cane Corsos sind dafür bekannt, dass sie sehr viel zerstören, einen absoluten Dickkopf haben und sie hat jetzt schon ihre Zuneigung an Gartenbewässerung gefunden. Kaut in einer Tour darauf herum und ich kann immer sagen – es ist dein Hund.“