Carmen Geiss trauert um langjährigen Freund – „Über dreißig Jahre durften wir dich kennen“

Traurige Nachrichten für Reality-TV-Star Carmen Geiss: Patrice de Colmont, Betreiber des legendären „Le Club 55“ in Saint-Tropez, ist am Samstag (11. Oktober 2025) verstorben.

Jahrelang war Patrice de Colmont ein enger Freund der Geissens. Nachdem sie von dem Tod ihres Bekannten erfahren hat, zeigte sich Carmen Geiss tief betroffen. Die zweifache Mutter teilte ihre Trauer auf Instagram mit rührenden Worten und persönlichen Bildern.

Carmen Geiss erinnert sich an gemeinsame Momente

„Manchmal hält das Leben Momente bereit, die uns das Herz brechen. Über dreißig Jahre durften wir dich kennen“, schrieb Carmen Geiss auf Instagram. Der ehemalige Gastronom empfing sie und ihre Familie stets mit einem Lächeln, offenen Armen und einem festen Platz in seinem Club.

+++ Carmen Geiss gibt Update – die Fotos sprechen Bände +++

Am Freitag erkundigten sich Carmen und ihre Familie noch nach dem Zustand von Patrice, der mit 77 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Sie ist überzeugt: „Von oben wirst du sicher auf deinen geliebten Club 55 schauen – er wird ohne dich nie wieder derselbe sein.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Auf Französisch drückte sie ihre Hoffnung aus, dass Patrice‘ Tochter Camy das Erbe ihres Vaters fortführt. „Ich hoffe, dass Camy den Club mit genauso viel Herzblut, Liebe und Leidenschaft weiterführen wird, wie du es getan hast.“