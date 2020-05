Carmen Geiss im Krankenhaus operiert: Als sie aufwacht, sieht sie DAS

View this post on Instagram

WAHNSINN!!! Wenn jemand eine Sportverletzung hat ist man hier perfekt aufgehoben. Ich komme mir vor wie in einem 5 Sterne plus Krankenhaus !!! Noch mal ein großes Dankeschön an das ganze Team im IM2S in Monaco und natürlich an Dr.Cazal, der für mich eine absolute Koryphäe ist !!! Merci pour le service merci à tous!!