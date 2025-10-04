Carmen Geiss gibt Update – die Fotos sprechen Bände

Carmen Geiss gibt ihren Fans auf Instagram derzeit intime Einblicke in ihr Familien-Herzensprojekt: den Bau ihrer Traumimmobilie „Villa Geissini“ in St. Tropez.

Nach einiger Zeit der Zurückhaltung meldet sich die TV-Millionärin nun mit aktuellen Aufnahmen vom Grundstück zurück. Und die zeigen deutlich: Auf der Baustelle geht es endlich wieder voran.

Carmen Geiss gibt Einblicke in den Bau der Traumvilla

Dabei stand das Projekt nach dem dramatischen Überfall auf die Familie Mitte Juni kurzzeitig still. Die Geissens waren geschockt und stellten die Sicherheitslage vor Ort infrage.

Doch es folgte die Wendung. Die Kult-Familie ließ sich nicht ausbremsen und setzte ihr Bauvorhaben weiter fort. Auf dem riesigen Grundstück in St. Tropez geht es aktuell mächtig voran. „Heute mal wieder meinen kleinen Baustellen-Check gemacht. Und was soll ich sagen… es geht langsam, aber sicher voran. Manchmal hat man auf der Baustelle so Phasen, da denkt man: ‚Hier passiert ja wochenlang gar nix!‘– und zack, plötzlich geht’s wieder richtig rund!“, erklärt Carmen ihren Followern enthusiastisch in einem Instagram-Video.

„Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.“

Sie ist sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung und fügt hinzu: „Es ist alles etwas kahler als es vorher war. Ich freue mich auf jeden Fall. Jeden Tag ein bisschen mehr, wie ich mein Häuschen hier wachsen sehe.“

Auf den hochgeladenen Fotoaufnahmen dominieren ein Kran, eine Baugrube sowie die ersten Baumaßnahmen des Fundaments das Bild. Die Umgebung ist das hügelige Bergland und die grüne Landschaft rund um Saint Tropez. Zudem gibt sich die 60-Jährige gelassen und merkt scherzhaft an: „Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.“ In den kommenden Monaten können sich ihre Fans sicherlich auf weitere Baustellen-Checks und humorvolle Einblicke von Carmen Geiss freuen.