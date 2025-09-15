Shitstorm nach Selfie mit ihrer Tochter: Carmen Geiss spricht Klartext

Sie kann es nicht lassen – und will es auch gar nicht! Carmen Geiss (60) zeigt sich bei Instagram so, wie sie ist. Doch genau dafür kassierte die Millionärsgattin zuletzt wieder einmal jede Menge Kritik. Warum ausgerechnet ein harmloses Selfie mit Tochter Shania der Auslöser ist…

Unter das Foto schrieb Carmen schlicht: „Mama und Tochter bei der Arbeit.“ Eigentlich kein Aufreger. Doch die Reaktionen ihrer Follower hatten es in sich. Von „zu künstlich“ bis „wie kann man sich so verunstalten“ war alles dabei. Für Carmen eine klare Provokation und die ließ sie nicht unbeantwortet.

Carmen Geiss teilt gegen Hater aus

Am Samstag (13.09) folgte die Retourkutsche. Auf einem neuen Foto sitzt Carmen gelangweilt vor dem Spiegel in einem schlichten Hotelzimmer, die Haare ungestylt über die Schulter. Dazu schrieb sie spitz: „Wahnsinn, wie manche es schaffen, 24/7 zu haten und gleichzeitig absolut nichts aus sich zu machen.“ Ihre Hater nannte sie „Multitasking-Legenden“, versehen mit Lach- und Applaus-Emojis.

Eine deutliche Ansage! Und wer Carmen verfolgt, weiß: Sie hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Denn nur einen Tag später legte Carmen noch einmal nach. Diesmal mit einem freundlicheren Ton. Im gleichen Outfit lächelt sie in die Kamera und bedankt sich bei ihren treuen Anhängern.

„Ich bin so unendlich dankbar für euch alle – für die, die uns schon seit den ersten Tagen begleiten, und für alle, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und all die gemeinsamen Momente bedeuten uns mehr, als Worte ausdrücken können“, erklärt die quirlige TV-Persönlichkeit.

