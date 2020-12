Carmen Geiss verkündet frohe Botschaft – Fans rasten aus: „Kann es kaum noch erwarten“

Tolle Nachrichten von Carmen Geiss! Der Reality-TV-Star hat seinen Fans eine Ankündigung gemacht, über die diese sich sehr freuen – auf dem Instagram-Account von Carmen Geiss jagt ein positiver Kommentar den nächsten.

Carmen Geiss verkündet Neuigkeit auf Instagram

Auf dem Instagram-Account von Carmen Geiss geht es schon mal hoch her. So muss sich die zweifache Mutter dort auch öfter mal Kritik gefallen lassen – ihr neuster Beitrag kam dagegen komplett positiv bei den Fans an.

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss selbst den Titelsong „Jet Set“

Grund dafür könnte die positive Nachricht sein, die die 55-Jährige dabei verkündet. Denn es geht um eine neue Staffel der Reality-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“.

Carmen Geiss: „Ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet!!“

So veröffentlichte die Frau von Robert Geiss am Dienstag ein Familienbild mit ihrem Ehemann und den zwei Töchtern Davina und Shania.

Sie schreibt dazu: „Jetzt ist es nicht mehr soweit, bis unsere nächste Staffel anfängt. Ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet!!“

„Es wird auf jeden Fall sehr lustig werden“, heißt es weiter. Bereits ab dem 4. Januar um 20.15 Uhr starten die neuen Doppelfolgen auf RTL Zwei.

Die Fans freut's, sie kommentieren:

„Kann es kaum noch erwarten, bis es wieder los geht. Freue mich auf die coolen Sprüche von Rooobeeert.“

„Ich habe schon Entzugserscheinungen. Freue mich sehr“

„Endlich kommen sie wieder im TV“

Besonders schön: Bei der neuen Staffel um Carmen Geiss und ihre Familie handelt es sich um eine Jubiläumsstaffel – und die wird gebührend in Dubai gefeiert. (kv)