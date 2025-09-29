„So tapfer“: Carmen Geiss zeigt ihre tiefe OP-Narbe

Carmen Geiss (60) meldet sich zurück. Nach ihrer Hirn-OP zeigt sich der TV-Star jetzt wieder auf Instagram. Mit einem Lächeln im Gesicht und einer tiefen Narbe, die von ihrem Horror-Sturz geblieben ist. „Ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen“, schrieb Carmen Geiss neulich. Dazu postete sie ein Bild aus dem Krankenhausbett. Diagnose nach einem Treppensturz: Hämatom am Gehirn. Es musste operiert werden.

Die OP ist überstanden. Carmen durfte nach einigen Tagen zurück nach Hause. Jetzt präsentiert sie ihren Fans, wie es ihr geht. Auf Instagram posiert die Millionärsgattin mit Lockenwicklern im Haar und einer Maske im Gesicht. Ihre Botschaft: „Operation erfolgreich überstanden.“

Carmen Geiss zeigt sich nach Hirn-OP tapfer

„Heute heißt es Beauty meets Surgery: Fäden ziehen steht auf dem Sonntags-Programm“, schrieb Carmen weiter. Und genau das zeigte sie ihren Followern in einem Video. Zu sehen: Wie die Fäden oberhalb der Stirn entfernt werden. Dazu ein Foto, auf dem die Narbe deutlich erkennbar ist. Triggerwarnung: Wer die Narbe nicht sehen möchte, sollte beim Instagram-Post nicht weiterswipen.

+++ Carmen Geiss nach OP: „Davina und ChatGPT haben mir das Leben gerettet“ +++

Die Reaktionen ihrer Fans sind eindeutig. „Du bist so tapfer, Carmen“, schreibt ein User. „Das Schlimmste ist geschafft“, meint ein anderer. Viele Kommentare drehen sich um Bewunderung und Erleichterung. „Du bist eine starke Frau“, heißt es mehrfach. Und: „Hauptsache, es ist alles gut abgeheilt.“

Dabei hätte es noch schlimmer kommen können. Nach dem Treppensturz hatte Carmen tagelang Kopfschmerzen und Schwindel. Zum Arzt ging sie nicht. „Ich dachte, das geht schon vorbei“, erzählte sie später der „Bild“. Erst Tochter Davina drängte auf eine Untersuchung. Davina hatte sogar die Symptome bei ChatGPT eingegeben.

Der Verdacht auf ein Hämatom bestätigte sich dann beim Arzt. Wenig später lag Carmen in München im OP.