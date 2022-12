Carmen Geiss plagt großes Problem: Fans rasten aus – „Absolut dumme Aussage“

Als Carmen Geiss 2011 ihren Song „Jet Set“ veröffentlichte, sang die TV-Bekanntheit von wahren Begebenheiten. Familie Geiss lebt das in dem Lied besungene Motto „Life is for living“ auch 11 Jahre später noch. Und auch die Zeile „Die Welt ist mein Zuhause, Dubai, St. Tropez. Das deutsche Vita ist mein Lebenselixier“, könnte treffender wohl kaum sein.

Mal eben mit dem Privatjet in ein anderes Land fliegen, solche Szenen kennen die Zuschauer von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ nur zu gut. Aber auch für Millionäre gibt es Sicherheitsregeln, die es einzuhalten gilt – ganz zum Ärger von Carmen Geiss.

Carmen Geiss ist stinksauer über Flugverspätung

Auf ihrem Instagram-Kanal meldete sich Carmen am Samstagabend(10. Dezember) mit einer Videobotschaft bei ihren Fans. „Es werden gerade hier in Zürich die Flugzeuge enteist und daher haben wir natürlich etwas Verspätung“, hört man Carmen sagen. Die Aufnahme zeigt den Blick aufs Rollfeld, auf dem Mitarbeitende in vollem Gange sind.

Dazu schreibt Carmen Geiss: „Ein bisschen genervt bin ich über die Verspätung schon, aber die Sicherheit geht vor.“ Eigentlich wollte die jung gebliebene Carmen in Monaco zu einem 18. Geburtstag, auf dem sie eingeladen war. Doch der ungeplante Enteisungsprozess in der Schweiz lässt sie daran zweifeln, ob sie es noch rechtzeitig schafft. „Vielleicht schaffen wir es ja noch vor 0 Uhr dort zu sein.“

Carmen Geiss: Fans sind fassungslos

Ihre Enttäuschung hält die Frau von Robert Geiss direkt mal mit einem Selfie fest, auf dem sie alles andere als begeistert dreinschaut. Und während Carmen noch bangt, pünktlich zur Party da zu sein, flippen ihre Fans bereits unter dem Kommentar aus. Die Problematik, die die TV-Bekanntheit plagt, verstehen nur die Wenigsten.

Mehr Themen:

„Jammern auf hohem Niveau“, „Dann fliegt man nicht auf den letzten Drücker, es kann immer was dazwischen kommen. Und Sicherheit sollte vorgehen“, „Etwas überheblich so ein Kommentar. Als ob es nichts Schlimmeres gibt als eine kleine Verspätung“ und „Lieber genervt, anstatt mit Eis auf dem Flügel. Absolut dumme Aussage“, sind nur einige der Nachrichten. Ob sie es noch pünktlich geschafft hat, hat Carmen übrigens bis zum Morgen danach nicht erzählt.