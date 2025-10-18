Carmen Geiss gedenkt Jack White: „Ich bin zutiefst erschüttert“

Die Musikwelt trauert um Jack White. Der erfolgreiche Produzent ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Mit Songs wie „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, „Schöne Maid“ und „Looking for Freedom“ feierte er große Erfolge. Für viele deutsche Prominente ruft die Nachricht seines plötzlichen Todes große Emotionen hervor. Unter ihnen ist auch Reality-Star Carmen Geiss.

Auf ihrem Instagram-Profil gedenkt die Unternehmerin der Musik-Ikone mit emotionalen Worten.

Carmen Geiss teilt emotionalen Nachruf

Die Fotos, die Carmen Geiss auf ihrem Instagram-Profil teilt, sprechen Bände. Das erste Bild zeigt sie gemeinsam mit Jack White im Rahmen eines glamourösen Dinners. Die Unternehmerin wirkt überglücklich, strahlt in die Kamera. Neben ihr White, der in ein Gespräch vertieft ist. Weitere Fotos zeigen den Hochzeitstag des Produzenten, an dem Carmen als Trauzeugin anwesend war.

+++ „So tapfer“: Carmen Geiss zeigt ihre tiefe OP-Narbe +++

Die Aufnahmen kommentiert der Reality-Star mit den Worten: „Ruhe in Frieden, mein lieber Jack White. Ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist. 85 Jahre – ein ganzes Leben voller Musik, Leidenschaft und Träume… Und jetzt bist du gegangen.

Ich bin zutiefst erschüttert und mir fehlen einfach die Worte.“ Doch Carmen nutzt ihren Beitrag auch, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Diese Worte gehen ans Herz

Einen wichtigen Tag im Leben des Produzenten wird Carmen Geiss nie vergessen. Sie schreibt: „Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen – der 20. Dezember 2015, dein Hochzeitstag. Die Sonne hat gestrahlt, du warst der glücklichste Mensch auf der Welt. Endlich hattest du deine Raffaela geheiratet – und ich durfte dein Trauzeuge sein. Ein Tag voller Lachen, Hoffnung und Liebe… So wie du warst: voller Leben.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und dann wird die Unternehmerin nachdenklich: „Doch das Glück war dir nicht immer hold. Weder in deiner dritten noch in deiner vierten Ehe hast du die Liebe gefunden, die du so sehr verdient hättest. Das bricht mir das Herz, Jack.“ Diese Zeilen beweisen, wie wichtig Carmen das Glück ihres alten Freundes war.

Mit emotionalen Worten beendet Carmen Geiss ihren Nachruf und schreibt: „Ich hoffe, dass du dort oben endlich den Frieden findest, den du hier so lange gesucht hast. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben.“

Die Unternehmerin wird Jack White immer in liebevoller Erinerrung behalten.