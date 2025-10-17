Carmen Geiss schreibt letzte Worte an Jack White: „Du hast mich so oft um Rat gefragt …“

Carmen Geiss (60) zeigt sich auf Instagram von ihrer emotionalsten Seite. Die TV-Millionärin trauert um ihren langjährigen Freund Jack White (†85) und findet bewegende Worte.

Der Musikproduzent, bürgerlich Horst Nußbaum, wurde am Donnerstag (16. Oktober) tot in seiner Berliner Villa gefunden. Er wurde 85 Jahre alt – für Carmen Geiss ein Schock. Unter eine Fotoreihe schreibt sie: „Ruhe in Frieden, mein lieber Jack White. Ich kann es kaum glauben, dass du nicht mehr da bist.“

Carmen Geiss trauert um Jack White

Die TV-Blondine erinnert sich an seine Hochzeit mit Rafaella im Dezember 2015. „Die Sonne hat gestrahlt, du warst der glücklichste Mensch auf der Welt. Endlich hattest du deine Rafaella geheiratet – und ich durfte dein Trauzeuge sein. Ein Tag voller Lachen, Hoffnung und Liebe … so wie du warst: voller Leben.“

Carmen weiter: „Doch das Glück war dir nicht immer hold. Weder in deiner dritten noch in deiner vierten Ehe hast du die Liebe gefunden, die du so sehr verdient hättest. Das bricht mir das Herz, Jack.“ Jack White war viermal verheiratet. Über seine erste Ehefrau ist wenig bekannt. Danach folgten Beziehungen mit Marie-Louise, Janine und zuletzt Rafaella.

Carmen erinnert sich: „Wir haben so viele Stunden miteinander gesprochen – über Musik, das Leben, über Gott und die Welt. Du hast mich so oft um Rat gefragt. Warum nicht dieses Mal, mein Freund? Warum nicht jetzt?“ Die Worte treffen mitten ins Herz.

Wie die Berliner Polizei „t-online“ bestätigte, gehen die Ermittler von einem Suizid aus. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

„Ich hoffe, dass du dort oben endlich den Frieden findest, den du hier so lange gesucht hast. Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ruhe sanft, mein lieber Jack White – dein Licht wird nie erlöschen“, schließt sie ihren Abschiedspost ab.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.