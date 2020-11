Carmen Geiss: DIESES Foto schockt das Netz – „Unmöglich, diese Familie wird immer geschmackloser“

Grusel-Foto von Carmen Geiss!

Da hätte der TV-Star wohl nochmal genauer hinsehen sollen. Carmen Geiss teilte ein Foto, das für viele ihrer Follower zu weit ging.

Gemeinsam mit ihrer Tochter posierte Carmen Geiss für ein gruseliges Halloween-Bild. Doch die Pose der beiden sorgte für einen riesigen Aufreger im Netz.

Carmen Geiss zeigt Horror-Foto mit Tochter zu Halloween

Am Sonntag veröffentlichte Carmen Geiss einen besonderen Schnappschuss von sich und Töchterchen Shania bei Instagram. Auf dem Foto befinden sich die Zwei auf der Yacht der Geissens. Beide tragen gruselige Halloween-Kostüme. Während Carmen als Skelett verkleidet ist, trägt ihre Tochter einen Einteiler und aufgeschminkte Wunden im Gesicht.

Für das perfekte Horror-Bild kniet sich Carmen vor ihrer Tochter auf den Boden, die mit einem Messer andeutet, ihrer Mama die Kehle durchzuschneiden. Passend dazu wurde der Hals von Carmen Geiss blutig geschminkt. Ein ziemlich fieser Anblick.

Den Instagram-Post von Carmen Geiss kannst du dir hier ansehen >>>

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

Nach Enthauptungen in Frankreich: Carmen Geiss' Foto schockiert Fans

Eigentlich wollte Carmen Geiss mit diesem Foto, das offensichtlich schon etwas älter ist, da Shania inzwischen kein kleines Kind mehr ist, einen gruseligen Halloween-Gruß an ihre Fans richten. Zu dem Schnappschuss mit ihrem Kind schrieb sie: „Das war das beste Halloween in meinem ganzen Leben!“

Doch im Netz sorgte das Bild der Blondine für einen großen Skandal. Viele Menschen können nicht verstehen, wie Carmen Geiss nur wenige Tage nach den tödlichen Attacken in Frankreich so ein Foto posten kann.

Carmen Geiss wollte ihren Fans eine Freude zu Halloween machen. Dann wurde es plötzlich ernst. Foto: picture alliance/dpa

Am 16. Oktober wurde ein Lehrer von einem Mann im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine auf offener Straße enthauptet. Mehr dazu hier >>>

Am 29. Oktober kam es in Nizza zu einer Messerattacke, bei der mindestens drei Menschen verstarben. Eine der Toten wurde ebenfalls mit einem Messer enthauptet.

Carmen Geiss empört das Netz: „Unmöglich“

Dass Carmen Geiss so taktlos handelte, empörte viele User. In den Kommentaren wetterten sie gegen die 55-Jährige:

„Es wurde jemand enthauptet und so ein Foto ist wirklich unangebracht.“

„Unmöglich, diese Familie wird immer geschmackloser.“

„Finde ich jetzt nicht so passend, wo in Frankreich Menschen bei islamistischen Anschlägen enthauptet wurden! Denkt mal ein bisschen nach!“

„In Frankreich wird eine Frau enthauptet und ihr postet so ein Bild...“

Auf die Kommentare hat Carmen Geiss bisher nicht reagiert. Während ihr einige unterstellen, bewusst mit dem Foto provozieren zu wollen, entschuldigten andere ihren Ausrutscher: „Wenn es danach ginge, dürften wir nichts mehr posten. Die Welt dreht sich weiter.“

Carmen und Robert Geiss am 26. Juni 2017 in München. Foto: imago images

So oder so war es wohl sicherlich nicht Carmen Geiss' Absicht, auf Kosten der Opfer Klicks zu generieren. Dass ihr Beitrag aber einige Menschen verletzen könnte und falsch interpretiert werden könnte, hätte sie sich vielleicht denken können.

Ein weiteres Foto der gebürtigen Kölnerin erregte Aufsehen im Netz. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier >>>

