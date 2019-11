Carmen Geiss: Irre Typveränderung – „Es gab geschockte Gesichter“

Carmen Geiss kennt man mit langer blonder Mähne. Das Haar gehört zu den Markenzeichen der 54-Jährigen.

Doch das war einmal! Denn jetzt zeigt sich Carmen Geiss komplett verändert. Ihr Haar ist zwar noch immer lang – blond aber nicht mehr. Der Reality-TV-Star hat sich einer Typveränderung unterzogen und ist jetzt brünett.

Carmen Geiss zeigt sich komplett verändert

Bei Instagram teilte die Frau von Robert Geiss drei Fotos von sich. Sie steht auf einem Balkon, trägt ein sommerliches Outfit, dazu einen Strohhut. Ihr Haar hat sie in leichten Locken.

Zu dem Post schreibt die Kölnerin: „Na, wie hat Euch meine kleine Haarverwandlung gefallen? Es gab auf jeden Fall am Anfang geschockte Gesichter.“

Fans begeistert vom neuen Look

Den Fans gefällt es.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Richtig gut

Atemberaubend

Du siehst toll aus! Auch dein Kleid ist wunderschön

Steht dir! Besser als blond

Wow Carmen, steht dir ausgezeichnet. Das sollte deine nächste Haarfarbe werden

Halt mal, nächste Haarfarbe? Der Fan von Carmen Geiss hatte den richtigen Riecher: Denn bei der neuen Frisur der Millionärsgattin handelt es sich nicht um ihre echte Haarpracht - sie führte ihre Fans und wohl auch ihre Familie nur an der Nase herum. Die Perücke steht ihr aber wirklich gut, da sind sich die Follower einig.

Die neueren Bilder zeigen die zweifache Mutter dann wieder mit kürzeren, blonden Haaren.

Die Geissens feiern Silberhochzeit

Am 30. Oktober feierten Carmen und Robert Geiss Silberhochzeit. Am 30. Oktober 1994 gaben sich die beiden in Las Vegas das Ja-Wort. Die 54-Jährige richtete rührende Worte an ihren Ehemann: „25 Jahre lang sind wir schon vereint. 25 Jahre gehen schneller um als mancher meint.



Die Geissens sind bereits seit 25 Jahren verheiratet. Foto: imago images / Future Image

300 mal Monatstag das ist eine ganze Menge 300 ganze Monate schlagen wir nicht über die Strenge.

1300 Wochen meine Güte sind das viele sie vergingen aber wie im Spiele.

9131 Tage nebeneinander aufgewacht. 9131 Tage geben wir aufeinander acht.

219.146 Stunden einander in den Armen liegen. 219.146 Stunden lachen,weinen Lieben

13.148.730 Minuten Du bist mein und ich bin dein. 13.148.730 Minuten niemals einsam sein.

788.929.800 Sekunden reines,pures Glück 788.929.800 Sekunden Ich will nie mehr zurück.

I love you so much!! Herzlichen Glückwunsch, das du es so lange mit mir ausgehalten hast, oder ich mit dir.“ (cs)