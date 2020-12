Carmen Geiss: Neuer Schnappschuss gruselt ihre Follower – „Man erkennt dich bald kaum noch“

Dass Carmen Geiss viel Wert auf ihr Äußeres legt, ist allen TV-Fans seit Jahren bewusst. In so gut wie jeder Folge ihrer Realityshow „Die Geissens“ stattete die Blondine ihrem Friseursalon des Vertrauens einen Besuch ab.

Doch Carmen Geiss hat inzwischen nicht nur die Haare schön. Die 55-Jährige scheint nun auch mit Beauty-Eingriffen zu experimentieren.

Carmen Geiss: Fans erschrecken bei diesem Anblick

Kurz nach Weihnachten teilt Carmen Geiss einen neuen Schnappschuss von sich und Ehemann Robert bei Instagram. Gemeinsam posieren sie vor ihrem Weihnachtsbaum. Carmen hat sich für das Weihnachtsfest sogar richtig herausgeputzt: Zu ihrem schwarzen Spitzenkleid trägt sie ihr Haar zu einer Welle geföhnt.

Doch auf das Outfit der Fernsehdarstellerin scheint im Netz niemand zu achten. Stattdessen erschrecken sich die Fans der Blondine bei dem Anblick ihres Gesichts. Denn: Carmen Geiss sieht völlig anders aus.

----------------------------

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

----------------------------

Carmen Geiss wird von Fans mit „Katzenfrau“ verglichen

Die ehemalige „Miss Fitness“ hat auf einmal ein ganz aufgequollenes Gesicht. Ihre braunen Augen sind nur noch als dunkle Schlitze erkennbar. Die Follower von Carmen Geiss fühlen sich sofort an jemanden erinnert:

„Sie wird Jocelyn Wildenstein leider immer ähnlicher.“

„Liebe Carmen, ich mag dich echt, aber jetzt siehst du aus wie diese Katzenfrau.“

„Leider ist hier keine Natürlichkeit mehr zu sehen. Weiter so Carmen, bald siehst du aus wie Jocelyn Wildenstein.“

Die 80-jährige US-Amerikanerin Jocelyn Wildenstein ist für ihre umfangreichen Schönheitsoperationen bekannt, die ihr ein katzenartiges Aussehen verleiht haben. Offenbar befürchten Carmens Fans, dass auch sie dem Beautywahn verfallen könne.

Jocelyn Wildenstein im November 2004. Foto: imago images

----------------------------

Sorge um Carmen Geiss: Wo führt das noch hin?

In den Kommentaren sind es nicht nur die üblichen Kritiker, die über den neuen Look des TV-Stars spotten, sondern auch treue Fans haben ihre Bedenken. „Liebe Carmen, ich bin ein Riesen-Fan von dir, aber man erkennt dich bald kaum noch. Dabei bist du so eine tolle und attraktive Frau“, schreibt eine Followerin.

Carmen Geiss hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die gebürtige Kölnerin scheint sich pudelwohl mit ihrem neuen Aussehen zu fühlen und postet fleißig Selfies von sich im Netz.

Doch auch ihr Schatz „Roooooobert“ erregt bei Instagram Aufsehen. Mehr dazu hier >>>