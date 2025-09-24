Carmen Geiss meldet sich nach Hirn-OP – „Einfach überwältigend“

Es war wohl die Schocknachricht schlechthin für Carmen Geiss und ihre Liebsten: Nach einem Sturz musste die 60-Jährige am Gehirn operiert werden (wir berichteten). Das teilte die zweifache Mutter via Instagram mit – die Sorge bei den Followern ist riesig.

Nach dem Eingriff meldet sich Carmen Geiss mit einem Foto aus dem Krankenhaus bei ihren Fans. Und sie hat gute Nachrichten: Die Hirn-OP ist gut verlaufen! Das ist für die Frau von Robert Geiss nicht nur erleichternd, sondern macht sie auch sehr emotional.

Carmen Geiss meldet sich nach Hirn-OP

„Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss.“ Mit diesen Zeilen sorgte Carmen Geiss am Montag (22. September) für beunruhigte Fans.

Doch schon einen Tag später sorgt die 60-Jährige für beruhigende Gewissheit und schreibt zu einem Foto von sich: „Ihr Lieben, eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir so viel Kraft. Ich habe einfach die besten Fans der Welt und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an euch und eure Liebe.“

In den Kommentaren melden sich zahlreiche Follower zu Wort und wünschen der Auswanderin weiterhin gute Genesung. „Erhol dich gut, pass auf dich auf und lass es dir gut gehen. Sehr schön, dass die OP gut verlaufen ist“, schreibt ein Fan beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Gute Besserung. Bist eine tapfere Frau. Nachdem was du in deinem Leben gemeistert hast, wirst du auch das meistern.“