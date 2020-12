Carmen Geiss teilt ein neues Pärchenfoto – doch ein Detail an Ehemann Robert Geiss lässt die Fans staunen. (Archivbild)

Carmen Geiss teilt Pärchenfoto – Fans verwundert, als sie DAS an Robert Geiss sehen

Auch die Geissens sind ganz in Weihnachtsstimmung. Das beweist ein neues Bild auf dem Instagramprofil von Carmen Geiss.

Doch statt die Weihnachtsdeko der Geissens zu bewundern, wandert der Blick von Carmen Geiss' Followern zu ihrem Mann Robert. Die Fans können kaum glauben, was sie im Gesicht des TV-Stars entdecken.

Carmen Geiss: Neues Bild mit Robert lässt Fans staunen

Wie ein Hollywoodstar posiert Carmen Geiss an der Seite ihres Mannes. Mit einem neuen Pärchenfoto der Geissens wünscht die Blondine ihren Fans einen erfolgreichen Start in die Woche.

Doch was sehen wir da in Robert Geiss' Gesicht? Der Unternehmer trägt plötzlich Bart – und was für einen.

----------------------

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

----------------------

Carmen Geiss: Mit Richard Gere verheiratet? Fan zieht irren Vergleich

Die Follower von Carmen Geiss scheinen aber gemischte Gefühle zu haben, wenn es um den neuen Look von Robert Geiss geht. Der Großteil der Fans ist begeistert von dem grauen Bart:

„Der Bart steht Robert mega gut. Sieht aus wie ein Gentleman von Welt.“

„Der Bart steht dem Roooobert echt gut.“

„Foto mit Richard Gere! Top!“

Was ein Kompliment! Schließlich wird man nicht alle Tage mit dem „Pretty Woman“-Frauenschwarm verglichen.

----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------

Wie „Gräten im Gesicht“: User scherzt über Roberts Look

Doch selbstverständlich tummeln sich auch kritische Stimmen in den Kommentaren unter Carmen Geiss' Beitrag. „Hat Robert Fisch gegessen? Oder warum hat er Gräten im Gesicht? Der Bart steht ihm nicht so gut“, so ein User.

Carmen und Robert Geiss am 14. Januar 2020. Foto: imago images

Zugegeben, ein derartiger Spruch könnte vom TV-Star höchstpersönlich kommen. Robert Geiss wird den Kommentar also sicherlich mit Humor nehmen. Und wer weiß, wie lang sein Bart noch wachsen soll. Wir warten gespannt auf den nächsten Schnappschuss der Geissens.

Dieses Foto von Tochter Shania brachte die Fans im Sommer hingegen zum Lachen.