Carmen Geiss: Ihr Geburtstagsgeschenk übertrifft alles – „Champions-League-Niveau“

Mit ihrer Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ begeistern Robert und Carmen Geiss ein Millionenpublikum. Als Unternehmer haben sie sich ein Imperium aufgebaut und auch als Influencer macht das Ehepaar eine gute Figur.

1,3 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Account der 60-Jährigen, auf dem sie Einblicke in ihren luxuriösen Alltag gewährt. Doch die neuesten Posts der Unternehmerin offenbaren ein ganz neues Level an Luxus.

Carmen Geiss tritt Luxusreise nach Mykonos an

Fast drei Monate ist der Geburtstag von Carmen Geiss her, die am 5. Mai ihren Ehrentag feiert. Dennoch kommt sie jetzt in den Genuss eines verspäteten Geburtstagsgeschenkes. Denn auf ihrem Instagram-Profil teilt die Unternehmerin nun Fotos von ihrer Reise nach Mykonos. Das Besondere an der Reise: Gemeinsam mit Robert und zwei Freunden fliegt der Reality-Star mit einem Privatjet in den Urlaub.

+++ Carmen Geiss posiert mit Schlange – jetzt meldet sich PETA zu Wort +++

Carmen kommentiert die Fotos mit den Worten: „Wie cool ist das denn?! Upgrade deluxe, Baby! Ein fettes Dankeschön an meine Freunde Frank & Camille – ihr seid der Hammer!

Mein Geburtstagsgeschenk startet ja schon mal auf Champions-League-Niveau. Und heute, nach über zwei Monaten Warten, geht’s endlich looos…“ Auf den geteilten Fotos macht es sich Carmen in der luxuriösen Kabine bequem und posiert gekonnt für die Handykamera.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Luxusurlaub auf Mykonos

Die Anreise war scheinbar so toll, dass die Unternehmerin gesteht: „Flug war wie Butter, ich hätte fast gefragt, ob der Pilot mich heiraten will.“ In Mykonos angekommen wird Carmen Geiss feierlich begrüßt. Ein Video auf ihrem Instagram-Profil zeigt einen Champagner-Empfang. Dieser Glamour ist selbst für das It-Girl eine Besonderheit, Carmen schreibt nämlich: „Vom Flughafen bis ins Soho House – ich dachte kurz, ich wäre Beyoncé auf Welttournee.“

Während ihres Aufenthalts wird Carmen Geiss garantiert die luxuriösesten Orte der Insel abklappern. Im hochpreisigen Restaurant Zuma kehrt der Fernsehstar als Erstes ein. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie glamouröse Fotos des Abends, den sie gemeinsam mit ihrem Robert verbrachte. Carmen scheint auf Wolke sieben zu schweben, dieses Geburtstagsgeschenk wird sie sicherlich niemals vergessen.