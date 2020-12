Carmen Geiss bekam Morddrohung – jetzt wurden ihre Peiniger verurteilt! „Tolles Weihnachtsgeschenk!“

Für Carmen Geiss gestaltete sich die Vorweihnachtszeit nicht gerade harmonisch. In einem Musikvideo beschimpfen Rapper die Millionärsgattin bis aufs Äußerste.

Die Rapper hinter dem Pseudonym „Jack von Crack“ nahmen es Carmen Geiss übel, dass sie sich in der Vergangenheit negativ über die deutsche Rapszene geäußert hatte.

Carmen Geiss: Böses Erwachen in der Vorweihnachtszeit

In ihrem neuen Musikvideo ziehen die Rapper knallhart über Carmen Geiss her. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, sie habe ihren Ehemann Robert betrogen.

Das ist Carmen Geiss:

Carmen Schmitz wurde am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Im Jahr 1982 wurde sie zur „Miss Fitness“ gewählt

1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss

Das Paar hat zwei Töchter: Davina Shakira (*2003) und Shania Tyra Maria (*2004)

Zusammen sind sie seit dem Jahr 2011 die Hauptdarsteller in der RTL2-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Für die Sendung sang Carmen Geiss den Titelsong „Jet Set“

Außerdem wird sie schwer beleidigt. Als wäre das nicht genug, wird ihr eine angebliche Fehlgeburt nachgesagt. Diese üble Aktion kommt den verantwortlichen Urhebern nun teuer zu stehen.

Carmen Geiss äußerte sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber der Rapszene. Foto: picture alliance / dpa | Henning Kaiser

Laut „Bild“ habe das Amtsgericht in Kamen (NRW) die drei Musiker jetzt verurteilt. Die Anklage lautet: Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung. Die Musiker scheinen zu merken, welche Konsequenzen ihr Beitrag hat. „Ich weiß, dass es ein absurder, geschmackloser Text ist“, wird einer der Angeklagten vor Gericht zitiert. Sie zahlten bereits 7.000 Euro Anwaltskosten und Entschädigung an Carmen Geiss, berichtet „Bild“.

Die Betroffene ist tatsächlich überrascht. Sie habe von der Aktion erst in den Medien erfahren. „Aber ich finde es gut, dass diese Rapper verurteilt wurden. Das ist doch ein tolles Weihnachtsgeschenk! Ich lasse mir so was nicht gefallen“, gibt sie in einem Interview zu. (neb)