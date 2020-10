Campino spricht über Begegnung mit Queen Elizabeth II. – „Und dann kam der Moment“

Er ist einer der bekanntesten Musiker dieses Landes, Sänger der Punkband „Die Toten Hosen“ und er ist Brite. Campino.

Vor allem Letzteres ist für Campino eine absolute Herzensangelegenheit, wie er in seinem neuen Buch „Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde“ beschreibt.

Campino: DIESER Moment mit Queen Elizabeth II. bleibt für die Ewigkeit

So war die Mutter des 58-jährigen Düsseldorfers Engländerin und hat ihrem Sohn viel davon mitgegeben. Besonders die Liebe zur englischen Königsfamilie, wie Campino in „Hope Street“ beschreibt.

Campino: „Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde“ Foto: Piper

Besonders eine Szene wirkt dabei besonders prägnant. Sie beschreibt das erste Zusammentreffen von Campino und der britischen Königin Queen Elizabeth II..

Plötzlich winkte ihm Queen Elizabeth II. zu

Zugetragen hatte sich das Zusammentreffen in Campinos frühen Kinderjahren. „Ich muss ungefähr acht gewesen sein und war mit meinen Eltern und Geschwistern in den Sommerferien in Cornwall“, schreibt der Sänger.

Das ist Campino:

Campino heißt bürgerlich Andreas Frege

Er wurde am 22. Juni 1962 in Düsseldorf geboren

Campino ist Frontmann der Band „Die toten Hosen“

2019 hat Campino in New York seine Hochzeit gefeiert

Seine Frau hält er geheim

In diesen Tagen begab es sich, dass Campino und seine Familie auch einen Abstecher zu einer Tante nach Dartmouth gemacht hatten. Genau an jenem Tag, an dem auch die Queen mitsamt eines Teils der königlichen Familie mit ihrer Yacht 'Britannia' in die Bucht gekommen war, um das englische Hafenstädtchen zu besuchen.

Es sollte Campinos erstes Zusammentreffen mit der Frau sein, der er im März 2019 die Treue schwor, als er in der englischen Botschaft in Berlin die britische Staatsbürgerschaft annahm.

So nahm Marigold, so der Name von Campinos Tante, den kleinen Jungen an die Hand und gab ihm einen Fahnenstock mitsamt altem Flaggentuch. Er sollte es schwenken, wenn die königliche Yacht am Garten der Tante vorbeifuhr.

Campino: „Und dann kam der Moment“

Und es sollte ein besonderer Moment werden. „So stand ich allein auf der Wiese, niemand war in meiner Nähe und an Deck der Britannia wurde es auch leerer. Als sie sich der Flussmündung näherte, hielten sich nur noch die Queen und Prince Philip dort auf und schauten über die Reling. Wie wild fing ich an, meine Fahne zu schwenken, hin und her, ohne Unterlass“, beschreibt Campino.

Und weiter: „Und dann kam der Moment: Queen Elizabeth drehte sich in meine Richtung, erblickte den kleinen Jungen mit der Fahne auf der Wiese und winkte ihm mehrere Sekunden lang zu.“

Ein Moment für die Ewigkeit. Die komplette Geschichte und weitere Liebeserklärungen an die Heimat seiner Mutter liest du in Campinos Buch „Hope Street - wie ich einmal englischer Meister wurde“, erschienen im „Piper“-Verlag.

Im Interview mit dieser Redaktion sprach Campino ganz offen über die Beziehung zu seinem Vater und seine Zeit bei der Bundeswehr.