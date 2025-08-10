Camping in Deutschland ganz anders als erwartet! Check-in-Schreck für Familie

Sommer, Sonne und Lust aufs Camping: das ist das Motto der Kabel 1-Serie „Yes we camp!“. Wenn die Urlaubssaison startet, fiebern viele Deutsche ihrem großen Camping-Abenteuer entgegen.

Mit viel Leidenschaft und Charme nimmt die Sendung die Zuschauer mit auf die vielfältigen Reisen von Campern quer durch Europa. Dabei wird das Campingleben authentisch dargestellt, mit all seinen Höhen und Tiefen.

Dieses Mal wird der Luxus-Campingtrip der dreiköpfigen Gelsenkirchener Familie Meisch gezeigt. Statt Nizza oder Toskana heißt das Ziel überraschend das niedersächsische Ganderkesee. Doch schon bei der Ankunft auf dem Campingplatz verläuft vieles anders als erwartet…

Camping: Gelsenkirchener Familie zieht es nach Ganderkersee

Das Besondere an ihrem dreitägigen Camping-Urlaub: Der Vater hat das Heft in die Hand genommen und sich um die Buchung gekümmert. Die beiden Damen haben keinen blassen Schimmer, was sie wirklich erwartet.

Während sie gemütlich im imposanten Wohnmobil sitzen, merkt die Mutter deutlich an: „Ich will ja mal hoffen, dass der Papa Luxus gebucht hat.“ Der Vater versucht sie zu beruhigen: „Ich habe geguckt: Gute Bewertungen, Wellness, Luxus, bla, bla. Irgendetwas zum Schwimmen soll es auch geben.“

Völlig überzeugt verspricht er ihr die Spa-Angebote auf dem Campingplatz, der sowohl Glamping als auch Low Budget-Optionen anbietet. Doch es wird sich bald rächen. Schon beim Gespräch an der Anmeldung wird die Mutter völlig überrascht.

Mutter muss sich gehörig umstellen

Sie muss anerkennen, dass vieles nicht ihren Wunschvorstellungen entspricht. Doch ein wenig Luxus gibt es trotzdem: Ein eigenes Mietbad mit Waschtisch, Toilette und Dusche, frische Brötchen im Minimarkt und ein Frühstück im Restaurant für knapp 17 Euro.

Die Mutter bohrt eifrig: „Gibt es hier denn Möglichkeit zu schwimmen? Oder Wellness? Haben Sie eine Sauna?“ „Sauna haben wir nicht, weil wir immer schönes Wetter haben. Der See wird immer zum Baden genutzt“, erzählt der Campingplatz-Mitarbeiter.

Doch das ist noch nicht alles: Auch auf einen Whirlpool muss sie verzichten. Langsam merkt man der Mutter ihr Unbehagen an. „Den Whirlpool können wir morgen für dich aufbauen, wenn du ihn mithast“, schmunzelt der Mann an der Anmeldung. Ein Spaß, der ihr nicht so zu schmecken scheint. Wird sie sich erholen können?

Fest steht: Für die Mutter steht eine große Überraschung bevor und die Umstellung könnte größer nicht sein. Wird aus dem ersehnten Glamping-Urlaub am Ende doch ein echtes Camping-Fiasko? Die neue Folge von „Yes we camp!“ wird es aufklären. Sie läuft am Sonntagabend (10. August) um 20.15 Uhr auf Kabel 1.