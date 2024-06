Camping: FKK-Ausflug an den Strand endet schmerzhaft – DIESE Gefahr ist nicht zu unterschätzen

Daniela und Philip lieben das Camping – erst Recht wenn sie sich ihrer Kleidung entledigen können. Dann fühlen sie sich frei und ungezwungen. Deshalb geht es für das Paar in der Sendung „Yes we camp“ auf Kabel 1 am Sonntagabend (16. Juni) erstmal direkt zum FKK-Strand.

Endlich in Portugal angekommen an der Algarve angekommen, können es Daniela und Philip kaum erwarten, ins Meer zu springen. Die Klamotten sind im Nu abgestriffen und Hand in Hand schlendern die beiden 42-Jährigen zum Strand. Doch eine Sache haben sie unterschätzt.

Camping: FKK-Paar wird von Wellen mitgerissen

Und zwar den heftigen Wellen-Gang. Beide sind ausgezeichnete Schwimmer, doch der atlantische Ozean zeigt den beiden Deutschen direkt mit welcher Natur-Gewalt sie es zu tun haben. Das Paar wird von den Wellen mitgerissen und unter Wasser gedrückt. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Sand-Strand, wollen es die beiden Wagemutigen aber nochmal versuchen – dieses Mal mit Luftmatratzen. Allerdings ist der Ausflug ins Wasser schneller wieder vorbei als erhofft.

Denn aus dem Badespaß wird plötzlich ein Bade-Schmerz. Denn als Daniela wieder aus dem Wasser kommt, hat sie offensichtlich Blessuren davongetragen. An ihrem Hintern sind blutige Kratzspuren zu erkennen. „Ich hatte hier auf jeden Fall ein besonderes Muschelpeeling“, sagt die 42-Jährige mit Blick auf ihr Hinterteil.

„Oh, Fuck!“, zeigt sich auch Philip schockiert und mitfühlend. „So viel zum Thema: Das Meer ist nicht gefährlich.“ Das war es zunächst mit dem Badespaß. Den restlichen Tag genießt das Paar lieber auf seinem Handtuch im Sand – hier kann ihnen nichts passieren.