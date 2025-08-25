Camping-Drama im Urlaub: „Schei*e im Gesicht“

Wer campen fährt, sollte sich vorher ganz genau über seinen Campingwagen oder sein Wohnmobil informieren. Schließlich hat so ein mobiles Zuhause die ein oder andere Eigenart, die es zu kennen gilt. Das bekommen nun auch die Luxuscamper Mike und Dennis zu spüren.

Die sind zum Camping in die USA geflogen. Genauer gesagt, nach Panama City. Doch leider scheint bei den beiden Luxus-Campern irgendwie ein Wurm in den gemeinsamen Urlaub gekrochen zu sein. Als Dennis nämlich unter die Dusche des Campingwagens springt, kommt es zum Drama.

Camping-Drama in den USA

Die Dusche, sie ist kaputt, und so läuft die Nasszelle gnadenlos voll. Für Luxus-Boy Dennis, Protagonist der RTL-Zwei-Camping-Doku „Bella Italia“, ein absolutes Drama. Und auch Mike weiß seine Fähigkeiten eher am PC als in der Handwerkerei. Zum Glück ist auch noch Dennis‘ Cousin Sascha mit von der Partie. Der hat zwar auch keine Ahnung von Wohnwägen, aber zumindest die richtigen Utensilien dabei, um die Überschwemmung irgendwie wieder loszuwerden.

Braucht es doch eigentlich nur einen Abwasserschlauch. Allerdings scheinen bereits beim Wort Abwasser bei Mike ungute Assoziationen aufzukommen. „Aber bei euch ist alles aus, nicht, dass ich wortwörtlich die Scheiße im Gesicht habe, oder?“, fragt er Sascha beunruhigt. Als er dann doch relativ unfallfrei den Schlauch gelöst bekommt, geht die Stöhnerei weiter: „Das riecht aber auch schon super lecker.“

Das Abwasser fließt, der Urlaub ist gerettet

Und auch als das Abwasser dann endlich fließt, ist der Ekel noch nicht vergangen. Dafür aber ist der Partner vor der Überschwemmung gerettet. Und der scheint auch durchaus erleichtert. „Es hat funktioniert. Das Wasser ist weg“, ruft er zwar halbnackt, dafür aber freudestrahlend aus dem Wohnwagen.

Na schau an. Da ist der Tag mal wieder gerettet. Wie es mit den Campern weitergeht, siehst du am Montagabend (25. August 2025) bei RTL Zwei oder im Stream bei RTL Plus.