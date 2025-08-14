Deutscher campt in den USA: Nach der ersten Nacht kommen ihm die Tränen

Camping in den USA. Der Traum vieler Deutschen. An die Nordsee, die Ostsee oder auch Italien kann ja jeder. Amerika, mit seinen endlosen Weiten und der beeindruckenden Landschaft jedoch ist noch mal etwas ganz anderes. Und auch das Campen ist dort anders, als in Europa. Das mussten die „Bella Italia“-Kultcamper Nicole und Sascha Fingerhuth bereits nach der ersten Nacht auf dem größten Campingplatz der Welt in der Wüste von Arizona feststellen.

„Ich glaube, meine Erwartungshaltung war ein bisschen zu hoch. Also vom größten Campingplatz der Welt habe ich mir eigentlich mehr versprochen“, berichtet Nicole Fingerhuth, während sie nach der ersten Nacht den Blick über den Platz schweifen lässt.

Sascha und Nicole Fingerhuth machen Camping-Urlaub in Amerika

„Wir sind ja gestern Abend im Dunkeln hier hergekommen, und da habe ich schon gedacht … hmmm … das sieht ein bisschen aus wie der Marina, außer der Pool, aber ich habe halt ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Survival erwartet“, so Nicole.

++ Deutsche campen erstmals in den USA: „Das mag man nicht glauben“ ++

Ehemann Sascha kann sich da schon eher begeistern. „Das ist schon crazy hier. Guck mal, der hat drei Klimaanlagen. Drei Klimaanlagen auf dem Trailer drauf. Wir waren froh, dass wir eine hatten. Das ist ja Wahnsinn“, freut sich der Bonner.

Ein Campingplatz wie ein Abenteuerspielplatz

Ein wenig zum Unverständnis seiner Frau. „Wenn wir nach Hause kommen, musst du in Therapie“, scherzt die Camperin. Hoffen wir es mal nicht. Für Sascha aber geht mit dem Trip in die USA ein Traum in Erfüllung. Die riesigen Fahrzeuge … für das Kind aus einer Lkw-Fahrer-Familie ist der Campingplatz wie ein Abenteuerspielplatz.

++ Vegane Bratwurst auf dem Campingplatz: Der Ärger ist vorprogrammiert ++

„Aber jetzt mal ganz ehrlich, das kennen wir doch nur aus dem Film, und man muss sich vorstellen, damit ziehen die ihren Wohnwagen. Das ist ja unfassbar“, staunt der Camping-Profi über einen Lkw. Ja, es ist wirklich beeindruckend, mit welch Fahrzeugen die Amis durch die Wüste fahren.

Und so geht für Sascha gleich noch ein weiterer Traum in Erfüllung. Er darf einen der riesigen Lkws fahren. Eine Möglichkeit, die Sascha die Freudentränen in die Augen treibt: „Diese amerikanischen Trucks, das sind ja auch Kindheitserinnerungen. Jeder Junge wollte so einen schweren Truck mal fahren oder sehen. Und jetzt auf einmal wird mir das angeboten.“ Wie schön. Die Story für sein schönstes Urlaubserlebnis hat Sascha auf jeden Fall schon parat.

RTL Zwei zeigt das USA-Spezial von „Bella Italia“ am Montag (18. August 2025) um 20.15 Uhr. Vorab ist die Episode bei RTL Plus abrufbar.