Camping-Neulinge versagen schon vor dem Start: „Das ist eine Scheiße“

Camping-Urlaub ist nichts für jedermann. Mit einem Wohnwagen durch die Gegend gurken, nachts über den halben Zeltplatz zur Toilette latschen und am Morgen dann auch noch vor den Duschkabinen anstehen. Nein, das gefällt nicht jedem. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als fernab von Hotels und Frühstücksbuffets ihren Urlaub zu verbringen. Eine Mischung aus beidem sind die Berlinerin Uschi Hopf samt Schwiegersohn Remo Hopf und dessen Ehefrau Marietta.

Die Berliner haben sich einen Campingwagen geliehen, um damit in den Urlaub zu fahren. Viel Erfahrung haben die drei mit solch einem Gefährt aber scheinbar nicht. So bekommt Remo den Wagen nicht einmal gestartet. Zum Glück für den Zuschauer ist die Kabel-1-Sendung „Yes we camp“ beim Wohnmobil-Dilemma dabei und kann das ganze Drama mitfilmen.

Camping-Drama schon vor dem Start

„Der springt nicht an“, ist Remo sichtlich verzweifelt, versucht sich mehrfach an der Zündung, doch starten will der Campingwagen nicht. Zum, Glück (oder Unglück) hat Remo einen Plan. Er drückt erst einmal auf alle Knöpfe, die das Luxusmobil zu bieten hat. Überraschenderweise ohne Erfolge.

Doch was ist überhaupt das Problem? Laut Fahrzeuganzeige ist der „Hill Holder“ nicht verfügbar. „Hill Holder“, was ist das denn? Gute Frage: Die Hopfs jedenfalls versuchten sich nun erst mal in der Übersetzung. „Ich gucke mal, vielleicht ist das Englisch“, kam Marietta der Sache zumindest schon mal näher. „Vielleicht ist es die Handbremse. Hast du die Handbremse angezogen“, vermutete die Ehefrau des Fahrzeugführers weiter.

Schuld war ein kleiner Schalter

Doch das könne es nicht sein, war sich Remo sicher. Da half es auch nichts, dass Marietta zwischenzeitlich das Wort „Hill Holder“ als „Hügel-Halter“ übersetzt hatte. Uschi verlor dagegen so langsam die Nerven, fluchte lauthals „Das ist eine Scheiße“ durchs Fahrzeug.

Für Auflösung sollte schließlich der Fahrzeugvermieter via Telefon sorgen. So hatte sich nur ein Schalter umgelegt und damit das Anlassen verhindert. Ach und ein „Hill Holder“ ist übrigens ein Berganfahr-Assistent. Dann kann der Camping-Urlaub ja losgehen.