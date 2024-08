Freundinnen machen Camping-Urlaub: Die Gefahr ist näher als sie ahnen

Camping-Urlaub ist etwas Feines. Man ist freier, kann Halt machen, wo man will, und die Gefahr, den Flieger zu verpassen, ist auch eher gering. Jedoch birgt Camping-Urlaub auch einige Gefahren und Widrigkeiten. So muss beispielsweise der Wohnwagen selbst sauber und vor allem straßentauglich gehalten werden. Ein Problem, das nun auch die beiden Protagonistinnen Setty und Zoey aus der RTL-Zwei-Camping-Serie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ erkennen müssen.

Die sind nämlich zusammen in den Camping-Urlaub nach Italien gefahren. Auf dem größten Campingplatz des Landes, dem Marina di Venezia, wollen die beiden ein paar schöne Tage verbringen. Nun ja, nur zum Urlaub sind sie auch nicht gekommen. Setty arbeitet in ihrer Heimat Hamburg als Burlesque-Tänzerin, hat auch in Italien einen Auftritt. Er soll der Startschuss für eine internationale Karriere sein. Doch es gibt ein Problem.

Camping-Freundinnen in großer Gefahr

So schien den Freundinnen gar nicht klar, in welch großer Gefahr sie sich auf der über 1.000 Kilometer langen Tour nach Italien befanden. Ein Reifen von Settys selbst umgebauten Camper war nämlich völlig abgefahren. Und wenn wir völlig schreiben, dann meinen wir das auch so.

„Der sieht ziemlich scheiße aus“, fasst Setty treffend zusammen. Und auch Zoey ist regelrecht schockiert: „Und damit sind wir durch die Gegend gefahren?“ Das sei am Anfang der Fahrt jedoch nicht so gewesen, meint Setty. „Also damit sind wir nicht gestartet, das ist passiert auf dem Weg“, so die Tänzerin.

„Das ist ja glatt, das ist ja komplett glatt“, kann es Zoey noch immer nicht glauben. Und so ist klar: Der Reifen muss gewechselt werden. Zum Glück hat Setty einen dabei. Und so ist der Wagen trotz großer Hitze schnell wieder straßentauglich. Und die Gefahr gebannt. Na, dann kann dem Auftritt ja nichts im Wege stehen.

RTL Zwei zeigt „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr, oder bereits vorab bei RTL Plus.