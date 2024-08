Camper fassungslos am Strand: „Ihr habt sie doch nicht alle“

Urlaub in Italien, das steht für viele Menschen auch gleichbedeutend mit Urlaub am Strand. Das ist auch bei der Camping-Clique rund um das Bonner Ehepaar Sascha und Nicole Fingerhuth nicht anders. Zusammen mit ihren Freunden reisen die sympathischen Camping-Fans jedes Jahr – begleitet von der RTL-Zwei-Camping-Doku „Bella Italia: Camping auf Deutsch“ – zum „Marina di Venezia“, einem 5-Sterne-Campingplatz in der Nähe der berühmten Lagunenstadt Venedig.

Allerdings geht die Idee von Urlaub bei der sechsköpfigen Reisegruppe ab und an ein wenig auseinander. Während die Herren Abenteuer und sportliche Aktivitäten bevorzugen, dürstet es die Damen nach Entspannung und Shopping. Demnach dürfte klar sein, dass der geplante „entspannte“ Tag am Strand dann doch nicht ganz so ruhig werden dürfte, wie es sich der weibliche Part der Camping-Truppe erhofft hatte.

Campingurlaub wird zum Wettbewerb

So starteten die Herren der Runde gleich mit Vollgas in den Strandtag. „Schön ruhig hier, aber zu ruhig“, rief Sascha und forderte seine Kumpel Micha und Horst zum Sandburgenbau-Wettkampf heraus.

Das hatten ihre Frauen nicht erwartet. Und wohl auch nicht erhofft. „Ihr habt sie doch nicht alle“, rief Nicole. Das jedoch hielt die Männer nicht davon ab, ihren Wettbewerb zu starten. Und so mussten auch die Frauen ihren ruhigen Tag begraben und als Jurorinnen entscheiden, wer nach dreißig Minuten die schönste Sandburg gebaut hatte. Oder wie es Nicole so schön auszudrücken vermochte: „Ich fühle mich gerade wie eine Kindergärtnerin.“

Gewonnen haben übrigens alle drei. So recht entscheiden konnten sich die Damen der Runde nämlich nicht, wer denn nun die schönste Burg in einer halben Stunde an den italienischen Strand zaubern konnte. Und irgendwie waren ja auch die Frauen Siegerinnen. Schließlich hatten sie zumindest ein bisschen Ruhe vor ihren Männern und konnten den Tag am Strand verbringen.

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen „Bella Italia: Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr, oder bereits vorab bei RTL Plus.