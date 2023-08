Camper aus Bochum machen dicken Fehler: RTL2 filmt alles mit

Urlaub auf dem Campingplatz ist schon so eine Nummer. Während man im Hotel einfach ankommt und sich quasi direkt in den Urlaub starten kann, gehört beim Camping erst einmal noch eine gewisse Vorarbeit dazu. Da müssen der Campingwagen gepackt und die Vorräte eingekauft werden. Dazu ist es natürlich auch noch wichtig, sich um einen geeigneten Stellplatz zu kümmern. Das ist auch bei einer jungen Familie aus Bochum nicht anders, die einen Teil ihrer Zeit auf dem berühmten Marina de Venenzia verbringen wollen. Doch wie die meisten RTL-Zwei-Zuschauer wissen: Der 5-Sterne Campingplatz in Italien hat seine eigenen, strengen Gesetze.

Mama Mops, Sohnemann Lian und Papa Illu sind mit ihrem Wohnmobil auf Reisen. Zuhause in Bochum hat die Familie Haus und Hof verkauft, um vor der Geburt des zweiten Kindes – Krankenschwester Mops ist hochschwanger – noch einmal zu dritt die Welt zu sehen. Und zur Welt gehört bei den Camping-Freunden eben auch der riesige Marina de Venezia.

Bochumer Campingfamilie macht Anfängerfehler

„Wir genießen nochmal die Zeit, bevor sich dann unser Leben ändert“, erklärt die Krankenschwester aus der Ruhrgebietsstadt die Idee hinter der langen Reise. Und so wählte man Italien als letztes Reiseziel, schließlich würde Mops gerne in Deutschland entbinden, und so weit ist der Campingplatz, der als Drehort für die RTL-Zwei-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ dient, von der Grenze ja nicht entfernt.

Während die Familie die Landkarte also gut im Blick behält, scheint das mit der Uhr allerdings nicht so optimal zu funktionieren. Fährt die Familie doch sehenden Auges in einen Anfängerfehler hinein.

Was war passiert? Zwölf Kilometer vor dem Marina hatten sich die Bochumer Weltenbummler auf einem Supermarktparkplatz noch eine kleine Pause gegönnt. Lecker Brötchen, Schlückchen Wasser, wat willse mehr?

Doch leider vergaßen die drei bei aller Gemütlichkeit, dass der Marina de Venezia eine strenge Mittagsruhe hat. Bedeutet: Zwischen 13 und 15 Uhr darf kein Fahrzeug über den Campingplatz rollen. Wie ärgerlich, dass die Bochumer genau in dieser Zeit auf dem 5-Sterne-Platz ankamen. Und so war’s das erstmal mit entspanntem Einchecken.

Zwei Stunden war die Familie zum Nichtstun verdammt. Wobei das im Urlaub ja auch mal ganz schön sein kann. Die neuen Folgen von „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ zeigt RTL Zwei jeweils montags um 20.15 Uhr oder vorab bei RTL Plus.