Profi-Camperin: Extreme Herausforderung im Urlaub! „Schwierig“

Das Schwimmen mit Delfinen ist für viele Menschen ein lang gehegter Lebenstraum und oft unerreichbar. Doch genau dieser Wunsch geht jetzt für die Kult-Camperin Angelika, bekannt aus der RTL2-Serie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“, in Erfüllung.

Sie und ihren Partner Peter verschlägt es dafür nach Kay West (Florida) zum Dolphin Research Center. Angelika kann ihre Freude kaum kontrollieren. „Juhu!“, ruft sie überglücklich und springt lachend in die Luft.

Doch für Angelika bedeutet das Delfinschwimmen nicht nur Freude, sondern auch eine doppelte Herausforderung…

Im Camping-Urlaub: Angelika wagt große persönliche Herausforderung

„Es ist deswegen so schwierig, weil ich behindert bin. Ich kann nicht mit meinem linken Arm und Bein schwimmen. Die Herausforderung wird für mich schwierig werden“, erklärt die Camping-Liebhaberin offen.

++ auch für dich interessant: Deutsche machen Urlaub auf größtem Campingplatz der Welt: „Wenn wir nach Hause kommen, musst du in Therapie“ ++

Dennoch möchte sie mit der Liebe und Unterstützung ihres Partners diese Challenge wagen. Sofort ist das Eis gebrochen, als Angelika die ersten Rufe der Delfine hört. Mit Schwimmweste steht sie aufgeregt auf dem Steg vor dem Becken.

Doch dann überkommt die Camperin plötzlich die Nervosität: „Ich habe vor dem tiefen Wasser und vor den Delfinen Bammel. Die Pumpe geht ganz schlimm, sag‘ ich dir“, lässt sie tief blicken.

Traut sie sich ins kalte Nass?

Mit einer Art Lifta-Stuhl wird Angelika vorsichtig ins Becken heruntergelassen. Sofort geht sie auf Tuchfühlung mit den Meerestieren. Unter dem Applaus der Anwesenden küsst sie sogar einen der Delfine.

Am Ende bleiben die großen Fragen: Wird sie es wirklich schaffen, mit den Delfinen zu schwimmen? Oder wird sie ihre Angst einholen? Und bleiben die Tiere wirklich so zutraulich? All das wird in der aktuellen Episode von der RTL2-Serie „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ (25. August) um 20.15 Uhr aufgeklärt. Sie ist vorab bei RTL+ abrufbar.