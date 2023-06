Camping-Neulinge machen Anfängerfehler: RTL2 filmt das ganze Drama mit

Camping ist so eine Sache. Die einen lieben es abgöttisch, mit Zelt oder Wohnwagen in die Natur zu fahren, fernab von Hotels, Streit um Poolliegen oder überfüllte Buffetrestaurants. Die anderen bekommen schon Stresspickel, wenn sie nur an eine Übernachtung auf einem Campingplatz denken. Zur ersteren Gruppe zählen dagegen die Kumpels Dennis und Sascha aus der Nähe von Konstanz. Die beiden campen – begleitet von den Kameras der RTL Zwei-Camping-Soap „Bella Italia“ – auf dem Mega-Campingplatz „Marina di Venezia“ in Italien.

Bis zu 12.000 Menschen verbringen hier jeden Sommer gleichzeitig ihre Ferien. Auch Sascha und Dennis sind nicht zum ersten Mal hier. Sie waren schon in den ersten beiden Staffeln Teil der RTL Zwei-Sendung. Nun campen sie zum dritten Mal auf dem „Marina di Venezia“. Bei richtigen Campern gelten die beiden mit Sicherheit aber noch als Camping-Neulinge, denn Fehler wie diesen, hätten erfahrene Camper mit Sicherheit nicht gemacht.

RTL Zwei-Camper machen Anfängerfehler

Was war passiert? Eine kurze Erklärung für Leser, die „Bella Italia“ nicht kennen. Der „Marina di Venezia“ ist kein einfacher Wald-und-Wiesen-Zeltplatz – im Gegenteil. Die 5-Sterne-Anlage bietet nicht nur Tausenden Urlaubern platz, sie hat auch mehrere Poolanlagen, Essensmöglichkeiten, Strandzugang und Animation. Letztere wurde Sascha und Dennis jedoch zum Verhängnis.

Die beiden Jungs haben ihren Wohnwagen nämlich unglücklicherweise nahe des Wasserparks aufgestellt. Und dort ist bereits am frühen Morgen ordentlich was los. Musik, überambitionierte Fitnesstrainer und sportwillige Urlauber treiben hier zu morgendlicher Stunde bereits ihr Unwesen.

Sehr zur Unfreude von Sascha und Dennis, die von dem Lärm aus dem Schlaf gerissen wurden. „Hörst du nicht die Musik“, stöhnt Dennis noch sichtlich geschafft. Klar hört Sascha die, aufstehen scheint der Schlagersänger jedoch nicht zu wollen. Verständlich, wer will schon frühmorgens aus dem Bett gerissen werden. Da bleiben wohl nur zwei Optionen für den restlichen Urlaub: Umziehen oder Ohrstöpsel. Wir werden sehen, für was sich die beiden entscheiden. „Bella Italia“ kommt immer montags um 20.15 Uhr bei RTL Zwei oder vorab bei RTL Plus.