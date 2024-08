Paar bekommt im Camping-Urlaub ungebetenen Besuch: „Alles voll“

Camping, das ist Urlaub in der Natur, Schlafen unterm Sternenhimmel, ein Leben ohne Hotelrezeption oder Frühstücks-Buffet. Und es ist sicherlich nichts für Menschen, die Probleme damit haben, wenn mal eine Mücke übers Bett fliegt, oder ein Käfer über den Teppichboden krabbelt. Zum Glück ist das Bonner Ehepaar Sascha und Nicole Fingerhuth durch viele Jahre Camping-Erfahrung mittlerweile abgehärtet.

Doch es gibt gewisse Dinge beziehungsweise eher Tierchen, mit denen selbst eine erfahrene Camperin wie Nicole nicht ihren Wohnwagen teilen will: Ameisen. Die jedoch haben sie und ihren Mann in der Nacht heimgesucht. Selbstgemachte Leiden, wie Nicole in der RTL-Zwei-Campingsoap „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ schildert.

Ameisenplage im Camping-Wagen

Doch was war passiert? Wie jedes Jahr verbringen Nicole und Sascha ihren Urlaub auf dem 5-Sterne-Campingplatz „Marina di Venezia“ in Italien. Die beiden sind ein eingespieltes Team, doch Sascha hat leider ein kleines nächtliches Problem.

++ Camping in Italien: Urlaub wird zum „Fiasko“ ++

So wunderte sich Nicole, warum sie denn in der Nacht von Ameisen heimgesucht wurden. Die Lösung des Mysteriums lag unter der Bettdecke von Ehemann Sascha – zahlreiche Kekskrümel.

++ Partnertausch auf dem Camping-Platz: Plötzlich wird’s wild ++

„Ich hatte einen Aussetzer“, berichtet der Bonner, „was soll ich sagen? Wahrscheinlich war ich in der Nacht wieder total unkontrolliert. Und das ist so: Ich gehe im Schlaf an den Kühlschrank oder an die Schublade, und das Endresultat kann man dann tatsächlich da sehen. Meistens weiß ich morgens nichts mehr davon.“

Stress auf dem Campingplatz

Nicole jedenfalls hat den Kaffee auf: „Du nimmst jetzt hier deine Kekse, du kannst die gerne draußen essen. Und dann hole ich mir einen Staubsauger und dann sauge ich das hier jetzt erstmal weg.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gesagt, getan. Doch so ganz scheint der Ärger auch beim Saugen nicht zu verfliegen. „Alles voll“, schimpft sie, während sie das Bett von den Krümeln befreit. Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass derlei Störungen künftig nachts ausbleiben.

RTL Zwei zeigt „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ stets montags um 20.15 Uhr oder bereits vorab in der Mediathek von RTL Plus.