Sie sind die absoluten Kult-Camper der RTL-Zwei-Camping-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“. Jedes Jahr aufs Neue nehmen Sascha Fingerhuth und seine Frau Nicole den weiten Weg aus dem Rheinland auf sich, um auf dem Mega-Campingplatz „Marina de Venezia“ in Italien, die schönsten Wochen des Jahres zu verbringen.

Das war auch in diesem Jahr nicht anders. Zusammen mit ihrer Camping-Clique reisten die Fingerhuths wieder nach Italien. Doch dieses Mal nicht bloß zum Urlaub machen. So stand Saschas Geburtstag an. Ein halbes Jahrhundert wurde der fröhliche Rheinländer mit dem Hang zu Adiletten alt. Das musste gefeiert werden.

RTL2-Stars feiern Camping-Geburtstag

Und wie feiert man am besten seinen 50.? Richtig, mit guten Freunden, ein paar Bierchen und den grandiosen Songs von Schlagerkönigin Helene Fischer. Das dachten sich auch die Fingerhuths und ihre Camping-Clique. Blöd nur, dass der fröhliche Feierspaß ein jähes Ende finden sollte.

Denn gerade als Helenes Megahit „Ich will immer wieder dieses Fieber spürn“ aus der Bluetooth-Box dröhnte, kam ein schwarz gekleideter Mann um die Ecke. „Es gibt einige Nachbarn, die sich beschwert haben. Über die Lautstärke. Ich sehe, Sie feiern hier einen Geburtstag …“, sorgte der Mann erst einmal für eine deutliche Abkühlung der Partystimmung.

Camping-Überraschung bei RTL2

„Ich muss leider sagen, die Lautstärke ein bisschen runter“, so der dunkle Gekleidete. Das konnte Sascha nicht verstehen. „Aber guck mal, wir haben ja noch … es ist doch noch …“, war der frisch gebackene 50-Jährige doch arg verwirrt. Er könne nichts machen, bekräftigte der Sicherheitsmann. Die Nachbarn hätten sich schließlich beschwert.

Aber halt, was ist denn das? Plötzlich näherte sich noch ein weiterer dunkel gekleideter Mann der Party. Und da wurde klar, dass es sich nur um einen Spaß handeln konnte. Saschas Frau Nicole hatte nämlich auch Camper-Kumpel Lex eingeladen. Den verrückten Hamburger hatten die Fingerhuths schon vor einiger Zeit auf dem „Marina de Venezia“ kennengelernt und er war extra für Saschas Geburtstag mit einem Freund nach Italien gereist. Wer der Freund ist, das werden sich jetzt wohl alle denken können…

