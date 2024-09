Camping: Paar zieht völlig blank – Mit-Camper trauen ihren Augen kaum

Camping so wie Gott einen schuf. Was für viele kaum vorstellbar scheint, ist für die bekennenden Naturisten Mandy und Christian aus Thüringen etwas ganz normales. Seit einem Jahr ist das Paar bereits zusammen, nun soll der erste große FKK-Campingurlaub folgen. Und dazu geht es für die beiden Protagonisten der Kabel-1-Campingdoku „Yes we camp!“ nach Italien. Genauer gesagt auf den „Campeggio Naturista Villaggio Pizzo Greco“ in Capo Rizzuto.

Doch dort haben die beiden Nackt-Camper aus Thüringen zunächst mit kleinen Problemchen zu kämpfen. So beherrscht die freundliche Dame am Empfang einfach die deutsche Sprache nicht. Eine Frechheit, fand Christian. „Ich fand das echt erschreckend, dass die, ohne zu fragen, ob ich Italienisch kann, oder Englisch spreche, mich einfach gleich volltextet“, schimpfte der Thüringer, der übrigens selbst kein Wort Italienisch versteht.

FKK-Camping in Italien

Nur gut, dass ihre Camping-Nachbarn aus den Niederlanden stammen und des Deutschen mächtig sind. Und so trafen sich die vier direkt zum gemütlichen Feierabend-Bierchen. Blöd nur, dass es scheinbar ein wenig bei der Absprache gehapert hatte, während die beiden Niederländer und auch Christians Freundin Mandy in Klamotten zum Treffen erschienen, war Christian selbst einfach komplett nackt geblieben.

Da trauten auch die Nachbarn ihren Augen kaum, schließlich sucht den Campingplatz jeden Abend eine Mückenplage heim. Und für die bissigen Tierchen ist Christians nackter Körper quasi ein gefundenes Fressen. Doch das schien den Thüringer nicht zu stören. Entspannt reckte er sich am Tisch, präsentierte allen seine nackten Tatsachen.

Was seine neuen niederländischen Freunde dazu sagen, mit welchen Problemen die Mett-Freunde beim Frühstück zu kämpfen haben, und welche Sportart bei den Naturisten in Italien besondere Beliebtheit erfährt, siehst du im Video.