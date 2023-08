Camping: RTL-Stars fahren nach Dänemark – danach wollen sie den Wohnwagen direkt loswerden

So ein Camping-Urlaub ist doch was Feines. Man ist in der freien Natur, man ist mobil, es gibt kein nerviges Anstehen beim Buffet und wenn man keine Lust mehr hat, fährt man einfach weiter. Es ist eine Art von Urlaub, die auch die RTL-Stars Stephen und Katharina Dürr mögen.

Zuletzt erst waren die Teilnehmer des „Sommerhaus der Stars 2022“ mit ihren Kindern in Dänemark campen. Doch schon kurz nach der Rückkehr nach Deutschland stellt Stephen Dürr seinen Camping-Wagen zum Verkauf. Was war denn da los? War der Camping-Urlaub in Dänemark so schrecklich?

Wohnmobil steht nach Camping-Urlaub direkt zum Verkauf

Dabei hatten die Dürrs doch für reichlich Unterhaltung gesorgt. Kurz vor dem Aufbrechen hatten Stephen und Katharina nämlich noch ein Video bei Instagram gezeigt, in dem zu sehen war, wie sie massig Alkohol für die fünf Tage lange Reise eingekauft hatten.

++ Camping-Neulinge versagen schon vor dem Start: „Das ist eine Scheiße“ ++

Stephen Dürr und seine Frau Katharina. Foto: IMAGO/APress

Nun also die Rolle rückwärts. „Wir verkaufen unser Wohnmobil. Bei ernstem Interesse DM an mich! Roller Team Kronos 265, 7.45m, Mai 2022, 6-Gang, 4 (5) Schlafplätze etc. Mehr Infos via DM“, heißt es auf der Instagramseite von Stephen Dürr. Dazu ein Bild des riesigen Mobils.

Wohnmobil-Verkauf lag nicht am Camping-Trip

Und genau da liegt wohl auch der Hase im Pfeffer. Als nämlich ein Fan fragt, ob es „soo schlimm“ in Dänemark gewesen sei, erklärt Stephen: „Dänemark war ein Traum. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir schwenken aber auf Jeep um. Sind mit dem Wohnmobil einfach zu wenig unterwegs.“ Ahhh, also doch kein Horror-Urlaub in Skandinavien, sondern bloß ein Fuhrparkwechsel.

Die Fans jedenfalls sind durchaus interessiert an dem Wohnmobil. „Würde ich sofort nehmen, wenn ich das Geld hätte. Schon lange ein Traum von mir. Ich glaube, wir wären jedes Wochenende unterwegs“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Wunderschönes Wohnmobil! Leider zu klein für uns mit vier Kiddies.“ Eine kreative Bezahlidee hat dagegen eine weitere Followerin. Sie fragt: „Kann man das auch durch Staubwischen und Abwaschen abarbeiten?“ Eine Antwort gab es darauf bislang nicht.