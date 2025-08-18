Deutsche machen Urlaub auf größtem Campingplatz der Welt: „Wenn wir nach Hause kommen, musst du in Therapie“

Camping in den USA – das ist ein anderes Lebensgefühl. Finden zumindest Ehepaar Sascha und Nicole Fingerhuth und ihre Freunde Micha und Jacky. Die beiden Familien wollen im Rahmen der RTL2-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ im US-Bundesstaat Arizona den größten Campingplatz der Welt besuchen – er ist so groß wie 16 Fußballfelder.

Doch kaum sind sie dort angekommen, ist die Enttäuschung bei Nicole Fingerhuth groß.

RTL2: Deutsche sind auf größtem Campingplatz der Welt

Nicole und ihr Mann Sascha fahren sonst immer auf den größten Campingplatz Europas zur Marina di Venezia in Italien. Jetzt soll die Steigerung her, der größte Campingplatz der Welt mitten in der Wüste Arizonas.

„Das ist die Reise unseres Lebens“, sagen die Fingerhuths erst noch in der RTL2-Doku. Doch dann holt die Realität Nicole ein.

„Meine Erwartungshaltung war ein bisschen zu hoch. Vom größten Campingplatz der Welt habe ich mir mehr versprochen“, gesteht die Camperin enttäuscht, die den Platz mit der Marina in Italien vergleicht. „Wir sind ja gestern Nacht hier angekommen und ich hab mir gedacht, das sieht ein bisschen aus wie Marina.“

Für sie ist klar: „Ich hab ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr Survival erwartet.“ Ihr Mann Sascha sieht das alles ganz anders. Für den eingefleischten Camper erfüllt sich ein echter Traum.

Nach Camping-Urlaub in USA: Nicole hat Befürchtung

„Das ist schon crazy hier. Der da hat drei Klimaanlagen auf dem Trailer. Wir waren froh, dass wir eine hatten. Das ist Wahnsinn!“, jubelt der RTL2-Kult-Urlauber.

Seine Frau befürchtet bei so viel Euphorie nur eins: „Wenn wir nach Hause kommen, musst du in Therapie.“

