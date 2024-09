Camping: Freunde planen Überraschung – der Grund ist rührend

Jährlich lädt der „Marina di Venezia“, einer der größten Outdoor-Plätze Europas, Camping-Fans ein, um an der italienischen Adria Sommer, Sonne und Strand zu genießen. Dabei ist Spaß und Erholung garantiert. Die RTL2-Sendung „Bella Italia“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Camper vor Ort zu begleiten.

Eine Familie hat sich in der Show schnell zum Kult etabliert: Nicole und Sascha Fingerhuth sind regelmäßige Urlauber auf dem Platz und gehen mittlerweile nicht mehr nur als Paar auf Tour, sondern haben ihre Freunde mit dem Reisefieber angesteckt. Für zwei von ihnen planen die beiden eine rührende Überraschung.

Camping: Fingerhuths überraschen mit rührender Geste

Zwei alt bekannte Gäste haben erneut den Weg nach Italien auf sich genommen: Nicole und Sascha Fingerhuth. Doch dieses Mal steht nicht alles im Zeichen des Campings. Stattdessen ist das Paar wegen der Hochzeit ihrer Freunde Lex und Annika angereist, die auf dem Marina di Venezia den Bund der Ehe schließen wollen.

Um ihre Camping-Freunde zu überraschen, haben sich Sascha und seine Partnerin in einem Hotel eingebucht – echte Premiere für das Paar in Italien. Schließlich reisen die Fingerhuths jährlich mit dem Camper an und kennen das Leben im luxuriösen Resort schon fast nicht mehr.

Das Brautpaar weiß allerdings noch nicht, dass die Freunde auf geheimer Mission unterwegs sind. Doch zunächst müssen die „Bella Italia“-Protagonisten Lex und Annika auf dem „Marina di Venezia“ ausfindig machen.

Allerdings gestaltet sich die Suche alles andere als einfach. Mit der Hilfe von anderen Campern schaffen sie es schließlich doch noch, den Camper ihrer Freunde zu finden. Ihren Auftritt haben Sascha und Nicole schonmal akribisch geplant. Mit dem Kult-Hit „Kölsche Jung“ überraschen sie ihre Freunde Lex und Annika, die aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen. Damit steht der Hochzeit nichts mehr im Weg!