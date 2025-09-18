Dreharbeiten zu „Camp Rock 3“ gestartet – doch Fans werden enttäuscht

Jetzt ist es offiziell: Die Dreharbeiten zu „Camp Rock 3“ sind in vollem Gange. Sowohl Disney selbst als auch die Schauspieler geben nun die ersten Einblicke in den dritten Teil der Kultreihe.

Die Freude über die Fortsetzung ist weltweit riesig. Doch manche Fans sind beim Blick auf den Cast von „Camp Rock 3“ durchaus enttäuscht. Eine Hauptrolle fehlt nämlich!

Dreharbeiten zu „Camp Rock 3“ gestartet

In den 2000ern waren die „Camp Rock“-Filme absoluter Kult. Millionen Fans feierten die Geschichte rund um Hauptdarsteller Demi Lovato. Nun gibt es die Fortsetzung. Die Jonas Brothers schlüpfen wieder in die Rollen Shane, Nate und Jason Gray.

„Die Geschichte beginnt, als Connect 3 ihren Voract für eine große Reunion-Tour verlieren und in ihr geliebtes Camp Rock zurückkehren, um den nächsten großen Star zu entdecken. Während die Camper um die Chance wetteifern, als Vorgruppe ihrer Lieblingsband aufzutreten, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Allianzen, Enthüllungen und Romanzen führt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

„Camp Rock 3“ ohne SIE

Zu den brandneuen Camp Rock-Campern gehören die mutige und entschlossene Sage (Segura) und ihr lockerer Bruder Desi (Stone), das Cello-Wunderkind Rosie (Pollack), der Schlagzeuger mit seinem eigenen Beat Cliff (Trotter), die Choreo-Queen Callie (Pitts), die einschüchternde Influencerin Madison (Jean) und der Camp-Bad-Boy Fletch (Barton).

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch ein Name fehlt: Demi Lovato! Wie es scheint, wird sie nicht an das Set von „Camp Rock 3“ zurückkehren. Einige Fans spekulieren allerdings auf einen Gastauftritt – bestätigt ist das aber noch nicht.