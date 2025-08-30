Camilla drängt auf Treffen zwischen König Charles und Prinz Harry – der Grund ist ernst

Seit Jahren sind die Fronten zwischen Prinz Harry und seiner Familie verhärtet. Der jüngste Sohn von König Charles kehrte seiner Heimat vor Jahren den Rücken und wanderte gemeinsam mit seiner Frau Meghan Markle und den beiden Kindern in die USA aus.

Bis heute gab es keine Aussicht auf Versöhnung oder gar ein Comeback von Prinz Harry. Doch nun gelangen neue Details ans Licht. Ausgerechnet Camilla soll wohl darauf drängen, dass sich Vater und Sohn aussprechen. Der Grund für ihr Engagement ist dabei ziemlich ernst…

Camilla drängt auf Aussprache

Nach dem sogenannten „Megxit“ ist Prinz Harry in seiner Heimat in London wohl kein gern gesehener Gast mehr. Seit er mit seiner Familie gebrochen hat, war der Ehemann von Meghan Markle nur zu besonderen Anlässen in England. Nun steht der nächste Besuch an.

Am 8. September besucht Prinz Harry die Verleihung der WellChild Awards in London. Genau an diesem Tag ist auch der dritte Todestag seiner geliebten Großmutter Queen Elizabeth II. Camilla soll Harrys Besuch nun als Anlass nehmen wollen, um das Kriegsbeil zu begraben.

Nach Royals-Zoff wird Camilla deutlich

Ein Palastmitarbeiter erklärt gegenüber der „Bild„: „Camilla wünscht sich sehnlichst eine Versöhnung von Charles und Harry. Sie plädiert seit Wochen für eine Aussprache unter vier Augen.“ Der Grund: Camilla sorgt sich um die Gesundheit ihres Liebsten. Der jahrelange Streit setze ihm deutlich zu, so der Insider.

„Camilla sieht, wie sehr ihrem Mann das Zerwürfnis mit Harry zusetzt. In Verbindung mit seiner Krebserkrankung belastet ihn das sehr“, heißt es. Einen offiziellen Termin gibt es bislang nicht. Aber wer weiß, ob nicht vielleicht doch ein Gespräch stattfinden wird und somit endlich etwas Ruhe einkehrt.