Calvin Kleinen über seine Schulzeit: „Habe schon viel Scheiße gebaut“

Will man diese Show wirklich gewinnen? Ab Montag (1. September 2025) zeigen ProSieben und Joyn die neue Comedy-Game-Show „Deutschlands dümmster Promi“. Moderiert von Amira Aly und Christian Düren müssen hier Stars wie Mario Basler Dolly Buster, Alessia Herren oder Marc Bator ihr Geschick beweisen. Der Clou: Wer zu schlau ist, ist auch schnell raus.

Mit dabei ist auch Realitystar und Mallorca-Sänger Calvin Kleinen, wir haben mit dem 33-Jährigen über die ProSieben-Show und die neue Zeit auf Malle gesprochen.

Hand aufs Herz – will man eigentlich „Deutschlands dümmster Promi“ werden?

Nein, auf keinen Fall. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Du musst ja gewinnen, um aus der Show rauszukommen.

Das Studio war wie ein Klassenzimmer aufgebaut. Was warst du für ein Schüler?

Ich war der Pausenclown. Logisch. Ich habe schon viel Scheiße gebaut, aber die Lehrer mochten mich trotzdem.

Was war das Schlimmste, das du angestellt hast?

Lass mich überlegen, das Schlimmste … wir haben mal eine Lehrerin im Schrank eingesperrt (lacht).

„Deutschland dümmster Promi“ ist bereits abgedreht. Was waren die Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind?

Die ganze Sendung war krass.

Welche Sendungen machen dir denn Spaß?

Eher so Dating-Formate.

Apropos: Man hört, dass du einen Crush auf Jana Azizi hast?

Ja, volle Pulle. Ich würde sie sofort daten.

Aber sie nicht?

Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hält mich für zu gefährlich. Ich bin jetzt aber auch nicht der aufdringliche Typ. Wenn sie keinen Bock hat, lasse ich sie auch in Ruhe, dann bin ich abgeturnt. Wenn ich aber merke, da könnte was gehen, dann kann ich mich auch ins Zeug legen.

Du bist dieser Tage auch immer wieder auf Mallorca unterwegs. Was ist los auf der Insel?

Die Stimmung ist brutal. Was da abgeht im Bierkönig, wenn ich auftrete … der absolute Wahnsinn. Echt atemberaubend.

Jetzt ist ja auch Ikke Hüftgold zurück.

Das hat natürlich einen riesigen Knall gegeben. Es freut mich riesig für ihn. Er ist der Headliner der Headliner. Ikke ist der King. Ich glaube auch, dass durch die vielen Wechsel der Bierkönig so abgeht wie noch nie. Das tat ihm sehr gut.